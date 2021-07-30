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舉重／郭婞淳帶鈴木一朗「金句」征東奧 笑稱「帶對了～」

聯合新聞網 / 綜合報導
我國「舉重女神」郭婞淳。報系資料照
我國「舉重女神」郭婞淳。報系資料照

本屆東京奧運上，「舉重女神」郭婞淳不負眾望替我國奪得本屆東奧首面金牌，台灣民眾紛紛感動不已。郭婞淳今天也發文分享自己在前往東京參賽前，猶豫著要帶什麼書，最後他決定帶著「朗神」鈴木一朗的「金句」征戰日本，他也寫下：「看來是帶對了～」

郭婞淳在粉專發文，表示自己出國前已快看完一本叫《一流的人如何保持巔峰》的書，正在考慮要帶哪一本書出國。接著他靈光一閃，「因為是日本，就決定帶鈴木一朗一起奮戰了，看來是帶對了～」郭婞淳也分享鈴木一朗的金句：「對於自己想做的事，就放手去挑戰吧！不是因為覺得能成功就去做，而是發自內心的想要嘗試看看，這樣不管結果如何，自己都不會後悔。」

郭婞淳訴說自己的心境：「或許在競技場上，有時言簡意賅但切中要害的一句話，就能讓自己心領神會，在比賽中不斷從心裡流過……。」最後，她也寫下：「要比較的人，永遠是自己。」文末則用日文打上ありがとうございます表達感謝，並hashtag「#婞念」跟粉絲分享自己的故事。

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