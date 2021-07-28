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郭婞淳東奧奪金 中華電旗下平台200萬人次收看

中央社 / 台北28日電
郭婞淳奪金帶動中華電信MOD與HamiVideo，創下非假日200萬人次的收視紀錄。 路透社
郭婞淳奪金帶動中華電信MOD與HamiVideo，創下非假日200萬人次的收視紀錄。 路透社

舉重女神郭婞淳昨天一圓奧運登頂夢，同時創下3項奧運紀錄，為中華隊奪得2020東京奧運首面金牌，帶動中華電信MOD與HamiVideo創下非假日200萬人次的收視紀錄。

中華電也統計，Hami Video新增付費用戶數飆破10萬戶，且連續4天蟬聯App Store下載數第1名。

「舉重女神」郭婞淳昨天在東京奧林匹克運動會舉重女子59公斤量級，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤奪冠，3項都是奧運紀錄，以總和超越銀牌選手19公斤的傲人成績為台灣贏得東奧首面金牌。

中華電信表示，中華隊贏得東奧首金，同時帶動賽事VOD「熱點回看」功能的點閱成長13倍、創下新高，連廣告主也追著賽事加碼。

中華電信OTT（串流影音）平台Hami Video提供精彩賽事隨身看的功能，觀賞數據顯示，舉凡球后戴資穎、跆拳道羅嘉翎、柔道楊勇緯、射箭金牌戰及所有中華隊出賽項目的精彩時刻，都可以看到用戶隨時隨地用手機、平板、電腦觀賽的軌跡。

奧運開打短短4天以來，Hami Video新增付費用戶數飆破10萬戶，且連續4天蟬聯App Store下載數第1名。

MOD的「熱點回看」功能可捕捉選手精彩瞬間，最受歡迎的熱點排行榜前4名分別為「球后戴資穎登場」、「戴資穎一路領先，直落二贏球奪奧運首勝」、「戴資穎大對角切球回擊，本屆奧運第一分入袋」、「球后二次lucky ball」，第5名則是「柔道金牌戰，男神楊勇緯對戰日本地主隊」。

中華電信指出，MOD熱點回看流量衝上6萬次大關，帶動播前廣告銷售，廣告主看到用戶收視習慣改變的新趨勢，也增加在隨選、回看版位上的廣告預算投放比重。

同樣提供賽後精彩回看的Hami Video也創下賽事VOD點擊新高，且台灣用戶在Hami Video最喜愛的排行榜與MOD的家戶觀眾喜好有所不同。Hami Video奪下回看點閱第1名的是奧運五朝元老盧彥勳生涯最後一戰，第2名是中華隊射箭男團對上韓國隊奪下銀牌。中華隊前5天1金、2銀、3銅的好表現，讓Hami Video平台流量及廣告業績每天屢創新高。

東奧中華隊 2020東京奧運 郭婞淳

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