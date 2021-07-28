稱郭婞淳「薪水小偷」賺最貴出場費 作家道歉了

「舉重女神」郭婞淳摘下東京奧運舉重59公斤級賽事冠軍，振奮全台一掃疫情陰霾。不料，有一位網紅作家發文「慶祝」稱「恭喜郭小姐，薪水小偷」，揶揄用詞惹怒不少網友，他隨即為「自以為幽默」致歉。

旅遊作家「誌麟姊姊」是臉書18萬人社團「北海道旅遊情報」版主，也曾出版相關旅遊書籍，昨（27）日他在臉書粉專貼文，「恭喜郭小姐，薪水小偷，應該是史上最短時間，最貴的出場費了」。

該文被網友們批評用詞不當「薪水小偷明明就是很負面的形容詞，怎麼能拿來形容日夜辛勤練習準備參賽的國家選手」、「非得要賣弄文采才行嗎？偏偏又形容的不好，甚至還用貶義詞」。

接著「誌麟姊姊」把貼文修改成「恭喜郭小姐（改文，因用詞不妥，從善如流）應該是史上最短時間的金牌了」，並留言解釋，「不好意思，沒想太多就寫下去了，沒有刪文，是因為發文就要負責，沒有馬上改的原因，是因我在上課，所以沒辦法即時修改」。

「誌麟姊姊」表示，其實自己很重視這場比賽，還看到差點來不及上課，「其實只是自以為幽默，沒有這個意思，再次致歉」。不過目前「誌麟姊姊」已將臉書貼文刪除，也限制對象才可回應貼文。