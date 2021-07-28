誰把郭婞淳新娘抱外加深蹲？ 網敲碗：想看女神把他舉起來

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣舉重女將郭婞淳為中華隊奪得本屆東奧第一金。 美聯社
台灣舉重女將郭婞淳為中華隊奪得本屆東奧第一金。 美聯社

舉重女神」郭婞淳在東京奧運女子59公斤級以壓倒性勝利奪得奧運金牌，更加碼刷新了奧運紀錄。統一獅有「綠色坦克」稱號的高國慶，在她比賽前錄製影片為她加油，高呼「婞淳女神，我挺妳！」，她摘金後還貼出2016年在球場新娘抱她外加深蹲的影片，畫面中郭婞淳嬌羞摀臉，高國慶更開玩笑地說「第三次兩人互換好了」，網友也紛紛敲碗「想看女神把國慶舉起來」。

郭婞淳參賽東京奧運女子59公斤級，以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤，一舉締造新的奧運紀錄並順利摘金，在她的運動生涯中奪得所有大賽金牌。

郭婞淳奪金後，教練林敬能非常激動上台擁抱她，一度引起網友們討論，其實身為舉重選手的她，也有被新娘抱的時候，統一獅高國慶即在臉書貼出一段2016年9月10日去台南擔任統一獅開球貴賓的影片，郭婞淳開球結束離場的途中，高國慶從後面將她「舉起來」新娘抱，走了幾步之外加碼做了2下深蹲，令她嬌羞將臉摀起。

有了一次還不夠，2018年11月13日郭婞淳出席關懷盃棒球賽記者會，高國慶再次將她新娘抱。因此他今（28日）發文開玩笑「第三次兩人互換好了」。網友順勢留言起鬨「想看女神把國慶舉起來」、「台灣唯一可以舉起奧運金牌的男人」、「下次見面會不會換坦克被舉起來哈哈」。

東奧中華隊 2020東京奧運 郭婞淳 高國慶 統一獅 舉重

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