聽新聞
test
0:00 / 0:00

郭婞淳代言「通通買爆」？網揭舉重女神廣告少內幕：令人尊敬

聯合新聞網 / 綜合報導
舉重女神郭婞淳成名後有不少廣告代言找上門。 圖╱翻攝自郭婞淳臉書
舉重女神郭婞淳成名後有不少廣告代言找上門。 圖╱翻攝自郭婞淳臉書

2020東京奧運開賽以來，台灣選手捷報連傳，尤其在舉重女神郭婞淳奪下舉重金牌後，更是舉國歡騰。然而有民眾注意到，同樣是運動女神，郭的廣告代言卻非常少？背後原因曝光後，網友大讚「令人尊敬與感動」。

郭婞淳昨（27）的改寫奧運女子舉重59公斤量級3項紀錄，奪得金牌，網友集體狂歡慶賀，但有人注意到，同為運動單項代表人物，郭婞淳形象良好，廣告量卻非常少，其他人也表示「這次奪金牌後，希望多點廠商上門」，希望能看到她的廣告，但也有人表示「她本來就低調」、「她滿謹慎的，不太接代言」。

據《鏡週刊》報導指出，郭婞淳成名後，其實有不少廣告代言找上門，有食品業者更開出「一輩子每月抽成6、7萬」的條件邀她合作，仍被婉謝。教練林敬能指出，郭婞淳在這方面十分謹慎，即便速食餐廳找她拍廣告，她也會覺得「速食偶爾吃可以，但不鼓勵大家太常吃」，再次婉謝。

郭婞淳毫無懸念摘下東京奧運女子59公斤級金牌。特派記者余承翰／攝影
郭婞淳毫無懸念摘下東京奧運女子59公斤級金牌。特派記者余承翰／攝影

慎選代言的原因曝光後，網友紛紛感動大讚「人美心美阿美族戰士」、「女神就是女神」、「好感動，這真是我們該學習的態度」、「有自己堅持的運動家」、「不僅在場上有實績，在場下也是一位值得敬佩的人」、「一個月抽成6、7萬一輩子，這誘惑也太大，能扛住我覺得真的不簡單」、「好令人佩服！廠商看到沒」。

也有網友好奇她該接什麼樣的代言才適合，不少人舉例「能量果凍飲料」、「健身用品」、「香奈兒耳環」等，多數人更力挺「全買啊買爆」、「小孩才做選擇」、「全部買單」、「她代言的東西真的會想買」。

有人則認為她個性低調謹慎形象佳，可以考慮接拍公益廣告，「希望公益廣告可以找她」、「公益廣告啦！她真的很厲害」，也有人建議「指標型運動員多接代言對於運動推廣有正面意義」。

東奧中華隊 2020東京奧運 郭婞淳 舉重

延伸閱讀

郭婞淳昔反東奧正名被罵爆 網怒嘲「沾光祝賀者」：哪來的臉

郭婞淳有多強？網一看「量級對比」數據 驚呼：太強大

舉重／郭婞淳奪金圓夢 教練林敬能哽咽喊空虛

「聖母寶寶」郭婞淳舉金牌 2醫院看轉播嗨翻

相關新聞

郭婞淳代言「通通買爆」？網揭舉重女神廣告少內幕：令人尊敬

2020東京奧運開賽以來，台灣選手捷報連傳，尤其在舉重女神郭婞淳奪下舉重金牌後，更是舉國歡騰。然而有民眾注意到，同樣是運動女神，郭的廣告代言卻非常少？背後原因曝光後，網友大讚「令人尊敬與感動」。

郭婞淳有多強？網一看「量級對比」數據 驚呼：太強大

台灣「舉重女神」郭婞淳昨（27）日在東京奧運女子舉重59公斤級，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤的成績拿下金牌。有網友對照「量級對比」數據，發現郭婞淳「實力強大」，吸引不少網友熱烈討論。

郭婞淳昔反東奧正名被罵爆 網怒嘲「沾光祝賀者」：哪來的臉

台灣「舉重女神」郭婞淳昨（27日）在東奧一舉奪金，令國民為之瘋狂，有人翻出她在2018年時對東奧正名公投活動失敗表示「安心」的新聞，諷刺郭當初因反正名被網友「噴得不成人形」，如今摘金後風向大變紛紛獻上祝賀沾光「哪來的臉」。

【重磅快評】當郭婞淳的表情與聲明相反，你相信哪個？

一路走來艱辛的舉重選手郭婞淳昨天在東京奧運大放光彩，奪下金牌、更刷新世界紀錄。她即使第三次挺舉挑戰破紀錄失敗，跌躺在地，...

祝賀郭婞淳奪金卻搞錯名字 吳思瑤：想撞牆，再錯切腹

「舉重女神」郭婞淳昨日在東奧舉重女子59公斤級賽事中，為我國拿下本屆奧運首面金牌，舉國歡騰，不過民進黨立委吳思瑤的臉書粉...

舉重／舉重連4屆奪金 奧運最大獎牌庫

我國代表團昨天在東京奧運靠著郭婞淳在舉重女子五十九公斤拿下金牌，陳玟卉在女子六十四公斤抱回銅牌，單屆進帳六面獎牌創下史上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。