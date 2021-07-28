郭婞淳代言「通通買爆」？網揭舉重女神廣告少內幕：令人尊敬

2020東京奧運開賽以來，台灣選手捷報連傳，尤其在舉重女神郭婞淳奪下舉重金牌後，更是舉國歡騰。然而有民眾注意到，同樣是運動女神，郭的廣告代言卻非常少？背後原因曝光後，網友大讚「令人尊敬與感動」。

郭婞淳昨（27）的改寫奧運女子舉重59公斤量級3項紀錄，奪得金牌，網友集體狂歡慶賀，但有人注意到，同為運動單項代表人物，郭婞淳形象良好，廣告量卻非常少，其他人也表示「這次奪金牌後，希望多點廠商上門」，希望能看到她的廣告，但也有人表示「她本來就低調」、「她滿謹慎的，不太接代言」。

據《鏡週刊》報導指出，郭婞淳成名後，其實有不少廣告代言找上門，有食品業者更開出「一輩子每月抽成6、7萬」的條件邀她合作，仍被婉謝。教練林敬能指出，郭婞淳在這方面十分謹慎，即便速食餐廳找她拍廣告，她也會覺得「速食偶爾吃可以，但不鼓勵大家太常吃」，再次婉謝。

郭婞淳毫無懸念摘下東京奧運女子59公斤級金牌。特派記者余承翰／攝影

慎選代言的原因曝光後，網友紛紛感動大讚「人美心美阿美族戰士」、「女神就是女神」、「好感動，這真是我們該學習的態度」、「有自己堅持的運動家」、「不僅在場上有實績，在場下也是一位值得敬佩的人」、「一個月抽成6、7萬一輩子，這誘惑也太大，能扛住我覺得真的不簡單」、「好令人佩服！廠商看到沒」。

也有網友好奇她該接什麼樣的代言才適合，不少人舉例「能量果凍飲料」、「健身用品」、「香奈兒耳環」等，多數人更力挺「全買啊買爆」、「小孩才做選擇」、「全部買單」、「她代言的東西真的會想買」。

有人則認為她個性低調謹慎形象佳，可以考慮接拍公益廣告，「希望公益廣告可以找她」、「公益廣告啦！她真的很厲害」，也有人建議「指標型運動員多接代言對於運動推廣有正面意義」。