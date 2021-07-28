郭婞淳昔反東奧正名被罵爆 網怒嘲「沾光祝賀者」：哪來的臉

台灣「舉重女神」郭婞淳昨（27日）在東奧一舉奪金，令國民為之瘋狂，有人翻出她在2018年時對東奧正名公投活動失敗表示「安心」的新聞，諷刺郭當初因反正名被網友「噴得不成人形」，如今摘金後風向大變紛紛獻上祝賀沾光「哪來的臉」。

郭婞淳27日在2020東京奧運摘下女子舉重59公斤量級金牌，不僅完成自身大滿貫目標，也寫下奧運3項新紀錄。不過有網友翻出2018年的新聞，指出當時郭為了「保護勤學苦練多年的選手們的比賽權」反對東奧正名，並在公投失敗後說「選手比較安心」，一番言論讓她被噴得不成人形，要她「滾回中國」、「無法繼續支持」。

如今郭一舉奪金，網路風向卻大逆轉，讚她「舉重女神」、「台灣之光」，讓PO文者忍不住發文嘲諷「當初那些噴她的人和團體，有什麼立場去沾光祝賀呢」，直言「哪來的臉」。

回顧過往新聞討論，鄉民紛紛留言「真的很扯欸那些人」、「當初板上一堆鄉民把運動員罵得超難聽」、「出張嘴很容易，被剝奪的也不是他們」、「現職運動員本來就不會支持，正名直接沒資格參加」。

不少人也跟著酸那些大改風向的沾光者「金牌真香」、「現在在講：我們要體諒運動員」、「時空背景不同啊」、「好在人家爭氣，不然又要被噴到不知道啥樣了」、「去對一下兩次的推文一定超有趣」。另有人提到當初被噴得很慘的還有周天成和楊俊翰2人，目前也正在東京奧運奮戰，周天成今晚將迎接羽球的小組最終戰，楊俊翰則是於31日田徑100公尺項目登場。