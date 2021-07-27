舉重／女神澄清教練熊抱動作非性騷 郭婞淳：當下是想鬧他
針對郭婞淳在奪金之後，與教練熊抱並讓出掙扎的表情，讓不知情的網友以為她受到性騷擾，這動作相當噁心，讓教練承受委屈，為此，郭婞淳親自說明此事，說明完全是鬧他而已，請外界不要誤解兩人師徒之情。
謝謝大家對我的支持與鼓勵，在這裡我要感謝我的恩師 #林敬能 這十一年來，我跟教練的相處模式一直都很好笑，從一開始很怕教練罵人的小孩子到現在會反過來一直鬧他跟他玩～
沒有人比他更清楚，奧運金牌這個目標。
我們一路走來格外不容易，拿到金牌後情緒非常激動上台擁抱我（重點是我們終於圓夢一起站上奧運舞台了）
我當下反應也是想鬧他所以出現搞怪的表現（而且他第一次把我起來），畢竟知道我們相處模式的人，都會了解這些舉動反而會讓我們師徒關係更和諧，也這樣開心相處這麼多年～
拿了金牌是很開心的事，也請大家一起和我的團隊一起分享這個榮耀。
愛你們大家❤️
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