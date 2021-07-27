舉重／郭婞淳奧運奪金 綠委吳思瑤PO照祝賀卻搞錯名字

「舉重女神」郭婞淳今（27）日在東奧舉重女子59公斤級賽事中，舉出抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤的成績，創下該項目奧運紀錄，也為我國拿下本屆奧運首面金牌，舉國歡騰，許多政治人物也紛紛發文祝賀。不過，民進黨立委吳思瑤的紛絲專頁竟然認錯人，恭喜另一名舉重女將陳玟卉奪金牌，讓許多網友相當傻眼。目前吳思瑤粉專已緊急修改。

民進黨立委吳思瑤為了慶祝郭婞淳奪得金牌，27日下午在粉絲專頁貼出祝賀文，只不過有網友發現，文中的圖卡雖然配著郭婞淳的照片，但文字卻寫著「立委吳思瑤祝賀陳玟卉奪下東奧．舉重女子64公斤級金牌」，消息一出，馬上被轉貼到PTT引發討論。

吳思瑤粉絲專頁發文搞錯舉重女將名字，目前已經更正。圖翻攝自吳思瑤粉專

原PO表示，「這幾天藍綠政治人物蹭爆中華隊，各種利用辛苦的選手衝流量，平日不聞不問，一得名馬上開蹭，不過錯成這樣是不是太離譜？立委素質？有沒有卦？」

許多網友紛紛回應，「這也太誇張了吧」、「圖房出來負責啊，現在隨便誰都能當網軍」、「量級名字全錯也太誇張了吧」、「政客嘴臉，以為蹭就有票？還蹭錯笑死」。但也有網友笑稱這是陳玟卉的好兆頭，「陳玟卉也有希望奪牌啦」、「這是超前部署嗎？」

舉重女將陳玟卉代表台灣出戰東奧女子舉重64公斤級A組賽事。圖／中央社

另外，日前台灣基進黨立委陳柏惟也有發文恭喜桌球混雙組合得獎，也被網友發現，他將鄭怡靜名字打成了「蘇怡靜」，陳柏惟事後發文道歉，「我承認第一次打錯字，可是第二次明明打對送出還是錯，回國後我要送花道歉了，再次恭喜！」

不過此舉讓宅神朱學恆怒批，「堂堂一個立法委員想要蹭運動員也就算了，結果連名字都搞錯，柏惟，你還是面對自己，認真當個丑角吧 」。