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郭婞淳奪金 蔡英文、賴清德祝賀：台灣人永遠記住這天

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
「舉重女神」郭婞淳今天在東京奧運摘下女子59公斤級金牌。圖／體育署提供
「舉重女神」郭婞淳今天在東京奧運摘下女子59公斤級金牌。圖／體育署提供

「舉重女神」郭婞淳今天在東京奧運以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤成績摘下女子59公斤級金牌，也是中華隊本屆奧運第一金。蔡英文總統在IG發文祝賀，「我們都以妳為榮，台灣人永遠會記住這一天！」

副總統賴清德也祝賀郭婞淳奪金後完成「金滿貫」，累積亞運、亞錦賽、世錦賽、世大運金牌後，今天再添奧運金牌，完成驚人佳績。

賴清德表示，郭婞淳是女子舉重59公斤級世界紀錄保持人，今天代表台灣出征東京奧運，抓舉時第一次試舉就舉起超越所有選手的100公斤，第二次試舉103公斤，也突破了奧運紀錄。在挺舉時，更舉起133公斤的重量，抓舉和挺舉總和236公斤，不止摘下台灣本屆奧運第一面金牌，也刷新了奧運抓舉、挺舉、和總和三項紀錄。

賴清德說，女子舉重一直都是台灣的重點奪牌項目，過去就有郭羿含、陳葦綾、許淑淨等多位奧運獎牌得主，本屆奧運上方莞靈選手也得到第四名的好成績；郭婞淳在里約奧運中奪得銅牌，這5年持續艱苦的訓練，終於在奧運的殿堂上摘下金牌，「恭喜婞淳，不斷超越自己，世界第一的風景，一定是無可比擬的美麗。」

東奧中華隊 2020東京奧運 郭婞淳 蔡英文 賴清德

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