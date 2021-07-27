舉重／長大後不怕皮肉痛 郭婞淳剪掉厚繭繼續練

雙手上的厚繭是舉重選手苦練的證明，「舉重女神」郭婞淳脖子上亮澄澄的奧運金牌，則是努力後的回報，她不太在意手上的傷，還幽默地說：「長大後對於皮肉痛不是那麼害怕了。」

台灣「舉重女神」郭婞淳今天在東京奧運女子59公斤量級，以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤拿下金牌，不但是本屆中華奧運代表團所拿下的第1金，也是台灣奧運史上第6面金牌。

舉重選手常年緊握槓鈴，雙手往往布滿一層厚厚的老繭，郭婞淳也不例外，但她驕傲地說：「跟一般舉重選手相比，我的繭算是比較少的。」

郭婞淳透露，今年為了備戰奧運，訓練量與強度都有增加，因此近來厚繭才明顯增生，也比以往來得更多一些，而對於自己成績比人好，厚繭卻比人少的原因，她笑說：「應該是我技術比較好。」

攤開雙手，仍可看見厚繭裂開的痕跡，但對於這點小傷，她輕鬆帶過，並以獨有的「郭式幽默」說：「就剪掉了繼續練，我長大後進步很多的地方，就是對於皮肉痛不是那麼害怕了。」

今年東京奧運柔道「男神」楊勇緯在第1天就拿下銀牌，郭婞淳也深受感動，她承認，隨著比賽接近，她的壓力也越來越大，當楊勇緯摘下台灣柔道史上第1面奧運獎牌，「楊勇緯拿下的這面獎牌，也振奮了我。」