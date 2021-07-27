舉重／歷經坎坷得以「倖存」 郭婞淳名字背後的坎坷成長之路
「舉重女神」郭婞淳今（27）日以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤，贏得女子59公斤級金牌，更一舉創下奧運新紀錄，但她為人熟知的名字卻藏著一段在風光成績的背後，極為坎坷的成長故事。
郭婞淳粉絲團小編在臉書透露，郭婞淳在出生時歷經體重過輕、臍帶繞頸、胎位不正等，所幸在最後得以「倖存」下來，才以諧音取名「婞淳」2字。
由於郭媽媽長期在外工作，郭婞淳從小由外婆帶大，家裡經濟環境刻苦，且因積欠房貸，經常連夜搬到工寮或借住親戚家，甚至常常沒錢可以買早餐吃。天生愛運動的她，則藉由運動找到心靈寄託，也透過體育獎學金及獎金負擔自己的學費，也能幫助到家裡。
雖然經歷坎坷，但郭婞淳選擇努力迎戰人生，她在2017年以挺舉142公斤世界紀錄成績舉起台灣，亞運、世錦賽、亞錦賽等國際賽事也奪得金牌，為女子59公斤級的3項世界紀錄保持人，如今更是一舉奪下奧運金牌，實現金牌大滿貫！
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