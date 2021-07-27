舉重／郭婞淳舉重翻轉人生 長滿厚繭雙手撐起一片天

來自後山單親家庭的舉重女將郭婞淳憑著雙手，為自己和台灣體壇撐起一片天，長滿厚繭的雙手，幫她翻轉了世界，這面東京奧運金牌，也讓世界看到台灣。

練的是剛猛的舉重，但郭婞淳卻彈得一手好琴；她兒時生活困苦，卻懂得樂善好施，不僅每年自掏腰包贊助台東的學弟妹經費與裝備，更在2016年斥資百萬購買了一台救護車，捐贈澎湖馬公惠民醫院，也讓她博得「舉重女神」的封號。

性格開朗、樂觀的郭婞淳，身世其實坎坷，她出生後就沒見過父親，且出生時因胎位不正、臍帶繞頸，在媽媽的肚子裡折騰了十幾個小時才出來，而倖存下來的阿美族女孩，才有了名為婞淳的她。

由於家境不寬裕，郭婞淳的母親得四處打零工，小時候她是外婆帶大的，國中時甚至還住過工寮，也住過不少親戚家，甚至曾和和阿姨、外婆、表弟擠在一間小套房裡，「那時只有一張床和電視，連桌子都沒有，我就趴在地上寫功課。」

流著阿美族血液的郭婞淳從小就有原住民運動細胞，但她的運動之路，也不是一帆風順，因為籃球曾是她最喜愛的運動，卻因球隊解散而被迫放棄。

國中時郭婞淳參加田徑隊，在400公尺接力時她又發生掉棒的致命失誤，沒想到隔天參加沒有訓練過的舉重，卻讓她成功拿下獎牌，生命也有了180度的轉變。

國中2年級參加全國青年盃舉重比賽，參加的量級是48公斤級，但郭婞淳在比賽前是48.8公斤，於是教練叫她跑步，接著將車子冷氣關掉，叫郭婞淳在車內穿雨衣包棉被。

所幸比賽前過磅體重順利降到47.99公斤，讓她壓線過關參賽，還拿下第2名，這也是她的首面全國獎牌，「0.8公斤的汗打開郭婞淳的舉重之路」。

2010年她參加亞洲青年舉重錦標賽，這也是她首次國際比賽，獲得挺舉和總和第2名，緊接著同年8月參加青年奧林匹克運動會獲得總和銀牌，「一舉成名」，被當時的教練蒲雅玲譽為「是一位會用肢體，更會用腦的選手，未來將大放光芒」。

2014年仁川亞運前夕，郭婞淳在訓練時大腿遭槓鈴壓傷，右大腿肌肉斷裂70%，剎那間，雙腳不能動，浮過腦海的是：「亞運完了、該怎辦」；但當她坐上救護車時卻忽然感到開心，「終於可以休息了」。

在教練的鼓勵下，郭婞淳重拾信心，天性樂觀的她也想通：「除雙腿不能動，其他地方還可以練習」。於是她回到訓練館、繼續備戰，那一年她沒有拿下獎牌，但她完成醫生眼中的「不可能任務」，這也成了她邁向世界顛峰的起點。

這次受傷也讓她體會，「有多少次的成功，背後就有更多的挫折」，就像金字塔，從失敗到抱持正面心態，最後累積經驗。

受傷後郭婞淳彷彿浴火重生，自2016年開始，亞洲舉重錦標賽她只要參賽，金牌從未落入其他人手裡，2019年她在泰國舉辦的世界舉重錦標賽生涯第4度拿下總和金牌，在女子59公斤量級，她是最耀眼的巨星。

郭婞淳未滿20歲獎盃已超過50面，從2010年至2021東奧，參加過約30次國際比賽，總獎盃數已超過90個，且包括奧運、亞運、世錦賽、亞錦賽與世大運都留下她金牌身影，也完成舉重「金滿貫」的壯舉。

郭婞淳家境清寒，這幾年郭媽媽已經搬了4次房子，她最珍貴、不能忘記的家當就是郭婞淳的獎牌，換新住的地方，郭媽媽一定首先將「婞淳」的獎盃、獎牌擺好。

「累不死，獎盃就是我的」郭婞淳靠著雙手，為自己和台灣體壇舉起一片天。