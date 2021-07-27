舉重／不能只專注金牌 郭婞淳先幫別人再幫自己

小時候居無定所，誰家可住就住誰家，郭婞淳長大後拿到比賽獎金就會默默行善，10萬元、救護車，「能力有多少就捐多少」。她說，追求金牌過程中不能只專注金牌，還可以幫助更多人。

2019年的最後一天，一位穿著休閒服的女孩走進台東聖母醫院，低調的向護理人員說「我要捐款」，接著還不忘再問「可以用無名氏嗎」。

護理人員望了一下，認出眼前這個女孩就是最近才獲得亞洲舉重錦標賽女子59公斤量級，抓舉、挺舉、總和3項均打破世界紀錄的舉重好手、台東女孩郭婞淳。

郭婞淳雖然用無名氏捐錢，但台東聖母醫院院長陳良娟忍住不住在臉書分享她默默行善，捐國光獎金助人的故事。

郭婞淳早在2013年亞錦賽拿到冠軍，領到國光獎金後第一時間就跑回台東聖母醫院要捐救護車，但因台東聖母醫院沒有急診服務，所以建議她改捐贈給羅東聖母醫院。豈料羅東聖母醫院也無這項需求，轉而建議她捐贈給急需救護車的澎湖惠民醫院。

捐完救護車，郭婞淳仍掛念著台東聖母醫院的需求，於是2019年的最後一天再度來到台東聖母醫院捐錢。

她當時告訴護理人員說，「我在台東成長，受台東的照顧很多，我要盡自己的力量回饋台東；而我也一直關注長期照顧弱勢的台東聖母醫院的需要。」

2013年亞錦賽後郭婞淳接著拿到世界錦標賽金牌，她同樣回到母校「台東大學附屬體育中學」捐贈10萬元獎學金。她勉勵學弟妹「要知恩回報，沒有體中就沒有現在的她」。

2017年世大運奪金後，她回到寶桑國中，捐出應援T恤義賣所得新台幣40萬元及跑步機等器材，勉勵學弟妹堅持自己的夢想之路。她說，「很感念寶桑國中的栽培，因此提出回饋計畫，要協助偏鄉孩子發展體育。」

2019年，郭婞淳在創世基金會力邀下，挑選了她最喜歡的照片，在多家廠商贊助下印製2020「婞念‧善淳」寫真月曆，所得全數捐助台東植物人安養服務。

郭婞淳出生幾個月父親就離開，她從小由母親四處打零工，獨自撫養居無定所「誰家可以住，就住誰家」，依親過祖母、舅舅、阿姨，甚至連台東縣議會都住過，經常趴在燈光昏暗的地板寫作業。

從小家境清苦，搬過4次家，但她有能力時，想到的是先幫助她人，直到最近才幫阿嬤和母親買了1間房子，家人總算有自己的棲身之處。

郭婞淳說，追求金牌過程中不能只專注金牌，還可以幫助更多人。甚至她提到退休後想到回到台東開早餐店，「希望讓學弟妹每天的第一餐充滿活力，也希望藉此帶給學弟們能有回饋和感恩的信念」。