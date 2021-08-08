拳擊／黃筱雯東奧摘銅像做夢 發文吐心聲「我做到了」

台灣拳擊好手黃筱雯在東奧摘下銅牌，她今天在臉書發文表示，自己從來沒有想過能夠踏上運動員最高殿堂，像是一場很真實的夢，也很開心拿下台灣拳擊首面獎牌，「我做到了！」

身高176公分的黃筱雯在東京奧運女子拳擊51公斤量級闖進4強，雖然4日不敵土耳其好手薩克洛盧（BuseNaz Cakiroglu），無緣晉級金牌戰，但拿下銅牌已經是台灣奧運拳擊史上最佳成績。

黃筱雯在個人臉書發文表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊下延了一年舉辦的東京奧運，在今天圓滿結束，「其實自己真的沒有想過，能夠踏上這運動員的最高殿堂，到現在真的還是覺得像一場夢，而且是很真實的夢」。

黃筱雯回憶一路走來有太多不容易，「因為延期一年，在備戰奧運的這段期間不僅僅是體重要多控制一年，在訓練上更是要一直不斷更新、改變、加強，也要針對各國選手的打法去設計訓練法，在出發前的那一個月訓練量也跟著加倍，但相信這一切會是十幾年來的努力最好的回報」。

黃筱雯感謝所有幫助過自己的人，「還有不管是在電視前、網路上、訊息上、為我加油的你們，上場前真的感覺自己身上充滿大家給予我的力量，能在場上盡情發揮、享受比賽」。她也很感動透過這次機會，讓台灣人民更認識拳擊這項運動，也希望大家繼續支持拳擊。

由於黃筱雯從小生長的家庭背景不易，勵志故事鼓勵了許多人，她說：「沒想到自己的故事可以激勵且感動很多人，正面的迴響也比負面的多，畢竟家裡的事情能夠不談我也絕口不提，真的很感謝大家願意支持鼓勵有著這樣故事背景的我。」

最後黃筱雯一一點出想感謝的人與單位，像是體育署長張少熙、副署長洪志昌、中華奧會、國家運動訓練中心等，她說：「謝謝一直以來的支持與肯定，能有今天的成就都是因為有您們在背後默默的付出，很開心能夠替台灣拳擊拿下奧運會的第一面獎牌，我做到了！」