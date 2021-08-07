高球／代表國家奪牌 潘政琮：比PGA冠軍還棒

台灣高爾夫好手潘政琮在東京奧運奪下銅牌，接受美國媒體訪問，分享心情「代表國家奪牌，比PGA冠軍更棒」；最終加洞賽不緊張的關鍵是「跟老婆說說笑笑」。

東京奧運高爾夫銅牌得主潘政琮不只是台灣的驕傲，美國西雅圖也以他為榮。「西雅圖時報」標題以「前哈士奇隊的高爾夫球星」稱呼潘政琮，引述他的話說「贏得奧運銅牌，比PGA冠軍更棒」。

哈士奇是華盛頓大學校隊吉祥物，潘政琮2012年到2015年之間在西雅圖的這間大學就讀，為校拿下8座冠軍，是校隊史上最多勝的高爾夫選手。潘政琮現在使用的球桿上仍有代表學校的紫色。

報導開頭提到，4座大滿貫賽冠軍、高爾夫名將麥克羅伊（Rory McIlroy）賽後感言：「我人生當中從來沒有為了爭第三名這麼努力過。」

東京奧運高爾夫賽事1日最後一天賽程，共7名選手並列第3，進入「7搶1」延長加洞賽。打敗名將麥克羅伊的人，就是來自台灣、現年29歲的潘政琮。

大學畢業之後進入職業，潘政琮曾在2019年拿下生涯第一座美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）冠軍，但他向「西雅圖時報」說，奧運奪牌要比PGA冠軍更有意義。

他說：「非常特別，因為這是奧運。你代表自己的國家和人民爭奪這面獎牌，這意義遠大於你自己。這是一種榮耀，也是身為一個運動員的最高成就。對我來說，這比贏得PGA冠軍還要棒。」

潘政琮補充說：「我只要想到，成千上萬各種不同運動項目的頂尖運動員都聚集在這裡，我就起雞皮疙瘩，我們追求相同的目標，那就是拿到一面獎牌。當我想到這一點，我就很興奮。」

這場奧運高球賽，潘政琮第一天成績奇慘，繳出高於標準桿3桿的74桿，在全部60名參賽選手中排名第58，他談到後三天力挽頹勢、最終擠進前3名的關鍵，在於大膽的心態。

他說：「第一天打出很糟糕的成績之後，我用非常大膽的心態去打球，我只想要一天比一天更好，最好保有奪牌的希望。」

在最重要的延長加洞賽，比賽張力推升到最高點，但潘政琮卻說一點都不緊張，他歸功於擔任桿弟的妻子林盈君。

潘政琮說：「我一直提醒自己，繼續跟老婆說笑，因為那是我這個禮拜打得好的關鍵，讓我放鬆心情，更專注。如果你有看延長加賽的轉播，你會發現我們一路都保持笑容，都在說笑。所以我不緊張，我只是在跟老婆聊天說笑。」

林盈君也受訪表示，這次奧運比賽是兩人一生一次的機會，永遠難忘。

林盈君說：「我們兩個永遠不會忘記這次經驗，因為我們一起走過。他贏得PGA冠軍的時候我不在場上，他在韓國贏得亞運金牌的時候我也不在，所以我覺得，這次可以從第一洞的開球，陪他一路走到最後一洞，這是我們一生都會一再回想的經驗。」