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小林同學不淡定模樣曝 奪冠被要求「1指令」秒驚嚇倒退

聯合新聞網 / 綜合報導
林昀儒在場上總是冷靜俐落。圖／聯合報系資料照片
林昀儒在場上總是冷靜俐落。圖／聯合報系資料照片

在東京奧運奪下桌球混雙銅牌的「小林同學」林昀儒，因為在場上的好表現，儼然成為球迷中的焦點人物，他在比賽的時候總是展露出冷靜俐落的身手，場下的他相當靦腆，接受訪問的時候更是省話一哥。不過，有網友在Youtube上找到了一段林昀儒在2019年捷克公開賽的頒獎及受訪影片，他被主持人要求做「一個指令」的時候，突然來個綜藝動作，讓球迷看了都笑翻。

有網友翻到林昀儒在2019年捷克公開賽奪冠的頒獎典禮影片，可見到得到冠軍的「小林同學」，或許是因為太緊張，臉上沒有什麼特別開心的表情，連轉播的主播都說「林昀儒連在頒獎典禮上都如此冷靜」、「他就是很穩的感覺」，接著現場主持表請「冠軍拿手機自拍一張的時候」，林昀儒瞬間嚇傻往後跌了一步，但最後他還是在眾人的目光下，拿著手機露出燦爛的笑容完成自拍。

林昀儒聽到主持人要求自拍，瞬間一個綜藝摔往後，但最後他仍是燦笑完成。 圖／Youtube
林昀儒聽到主持人要求自拍，瞬間一個綜藝摔往後，但最後他仍是燦笑完成。 圖／Youtube

接著主持人訪問問他「這是你在公開賽拿到的第一個成人組冠軍，請問這對你和你的職業生涯有著什麼樣的意義呢？」，林昀儒瞬間不知道回答什麼，臉露尷尬的回應「意義...我也不知道有什麼意義，就這樣吧呵」，翻譯小姐也及時救援幫他說「Victory is victory」，才讓他化解這段緊張場面。

網友看到這個片段後，也紛紛留言「他應該覺得賽後訪問比比賽還恐怖」、「聽昀儒發言，覺得還是個很純真的孩子呀！2021年的昀儒口條有進步了些」、「聽到要自拍驚嚇的表情也太可愛」、「贏的那一剎那：『完了，等等有賽後訪問』」、「我真的是笑翻天，每次看到他我都會露出長輩般的微笑，太招人疼愛了」、「被圈粉了，小林同學真的太可愛又太謙虛了」。

東奧中華隊 2020東京奧運

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