東奧前「爆哭懷疑人生」文姿云：媽呀，我真的站上頒獎台了

我國好手「小清新」文姿云在東奧空手道「組手」女子55公斤級摘下銅牌，6日晚間在IG與大家分享一路走來的心情，她表示雖然中間一度想放棄，但是仍然努力奮戰到最後一刻，毫無保留，儘管結果有小小遺憾，但她開心喊著「可是，媽呀，我真的站上奧運頒獎台了！」。

文姿云在IG寫道，空手道在2016年納入東京奧運正式項目，從那時就期待有一天能踏上運動員心中最高殿堂，但隨著時間越來越近壓力也隨之而來，有段時間不知道怎麼了，迷失了方向，好像打的不是自己愛的空手道，怎麼做都達不到教練的要求，像個機器人一樣，全身僵硬動作遲鈍，然後開始懷疑人生。

那時她常常練完默默走進廁所淚潰，每每走進道場伴隨著一股恐懼，嘗試各種方法調整自己，讓自己看起來無所畏懼，要找回那個喜歡自己在場上的感覺。抵達日本隔天，情緒又打亂訓練的節奏，淹沒整個思緒，還好教練安慰她「這就是一場比賽而已」、「什麼大家的期待，包袱通通不重要好嗎」，希望她整理好心情，再次回到場上完成訓練。

賽前一天到比賽場館場勘，文姿云坦言心跳莫名加速，認真緊張了，但當下她又想起老師的話，「當妳感受到任何一種情緒的時候，接受它，擁抱它，然後回家睡個好覺」，那一晚真的睡了一個好覺，相信自己真的是一種最棒的超能力。

文姿云說，努力奮戰到最後一刻，毫無保留，儘管結果有點小小的遺憾，她也開心吶喊「可是，媽呀，我真的站上奧運頒獎台了！為空手道寫下歷史，我為自己的努力感到驕傲！謝謝曾經想要放棄但堅持下去的自己」，她也在最後感謝很多幫助過她的人，還有幫她加油打氣的大家。

我國空手道女將文姿云（右）在東京奧運女子五十五公斤級四強賽遭判定落敗，仍為中華代表團再進帳一面銅牌。特派記者余承翰／東京攝影