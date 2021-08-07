快訊

南投仁愛鄉公路塌、信義鄉土石流灌進民宅 宣布停班停課

年紀輕就白髮？營養師揭3大元凶：想預防吃這些

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東奧前「爆哭懷疑人生」文姿云：媽呀，我真的站上頒獎台了

聯合新聞網 / 綜合報導
我國空手道女將文姿云（右）奪下銅牌如願站上奧運頒獎台。 路透社
我國空手道女將文姿云（右）奪下銅牌如願站上奧運頒獎台。 路透社

我國好手「小清新」文姿云在東奧空手道「組手」女子55公斤級摘下銅牌，6日晚間在IG與大家分享一路走來的心情，她表示雖然中間一度想放棄，但是仍然努力奮戰到最後一刻，毫無保留，儘管結果有小小遺憾，但她開心喊著「可是，媽呀，我真的站上奧運頒獎台了！」。

文姿云在IG寫道，空手道在2016年納入東京奧運正式項目，從那時就期待有一天能踏上運動員心中最高殿堂，但隨著時間越來越近壓力也隨之而來，有段時間不知道怎麼了，迷失了方向，好像打的不是自己愛的空手道，怎麼做都達不到教練的要求，像個機器人一樣，全身僵硬動作遲鈍，然後開始懷疑人生。

那時她常常練完默默走進廁所淚潰，每每走進道場伴隨著一股恐懼，嘗試各種方法調整自己，讓自己看起來無所畏懼，要找回那個喜歡自己在場上的感覺。抵達日本隔天，情緒又打亂訓練的節奏，淹沒整個思緒，還好教練安慰她「這就是一場比賽而已」、「什麼大家的期待，包袱通通不重要好嗎」，希望她整理好心情，再次回到場上完成訓練。

賽前一天到比賽場館場勘，文姿云坦言心跳莫名加速，認真緊張了，但當下她又想起老師的話，「當妳感受到任何一種情緒的時候，接受它，擁抱它，然後回家睡個好覺」，那一晚真的睡了一個好覺，相信自己真的是一種最棒的超能力。

文姿云說，努力奮戰到最後一刻，毫無保留，儘管結果有點小小的遺憾，她也開心吶喊「可是，媽呀，我真的站上奧運頒獎台了！為空手道寫下歷史，我為自己的努力感到驕傲！謝謝曾經想要放棄但堅持下去的自己」，她也在最後感謝很多幫助過她的人，還有幫她加油打氣的大家。

我國空手道女將文姿云（右）在東京奧運女子五十五公斤級四強賽遭判定落敗，仍為中華代表團再進帳一面銅牌。特派記者余承翰／東京攝影
我國空手道女將文姿云（右）在東京奧運女子五十五公斤級四強賽遭判定落敗，仍為中華代表團再進帳一面銅牌。特派記者余承翰／東京攝影

我國空手道女將文姿云在東京奧運女子55公斤級4強賽遭判定落敗，但仍為中華代表團再進帳一面銅牌。本報資料照片
我國空手道女將文姿云在東京奧運女子55公斤級4強賽遭判定落敗，但仍為中華代表團再進帳一面銅牌。本報資料照片

東奧中華隊 2020東京奧運 文姿云

延伸閱讀

送全家500元電子禮券！台灣普利司通賀文姿云選手勇奪銅牌，祭出購胎優惠

文姿云甜美私照曝光　親表姊黃瑄爆她「比完奧運退休」

文姿云曝奪牌背後辛酸史　曾參賽重摔「瀕臨死亡」

空手道／文姿云奪銅牌 郭台銘妻贊助3年暖舉曝光

相關新聞

東奧前「爆哭懷疑人生」文姿云：媽呀，我真的站上頒獎台了

我國好手「小清新」文姿云在東奧空手道「組手」女子55公斤級摘下銅牌，6日晚間在IG與大家分享一路走來的心情，表示自己努力奮戰到最後一刻，毫無保留，儘管結果有小小遺憾，但她開心喊著「可是，媽呀，我真的站上奧運頒獎台了！」。

空手道／文姿云奪銅牌 郭台銘妻贊助3年暖舉曝光

中華隊「小清新」文姿云5日與烏克蘭選手對戰，奪下空手道55公斤量級銅牌，為台灣空手道史寫下最佳紀錄。文姿云的運動員之路坎坷，奧運門票還曾一度「被沒收」，所幸成功進入五環殿堂。而她背後還有一名功臣，就是鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，其連續3年捐錢，幫助文姿云在運動場上發光發熱。

空手道／勾踢靠這儀器助力 防護員：不膽怯是文姿云最強武器

台灣空手道女將「小清新」文姿云昨對上烏克蘭女將特利烏加，最後以判定方式惜敗，奪下奧運銅牌，不過賽中一記勾踢令人印象深刻。...

空手道／「文姿云到底怎麼輸的」 網：IG這張照片有答案

被封為空手道「小清新」的文姿云，昨(5)日在東京奧運初登場，一路挺進女子55公斤級的4強賽。4強賽面對世界排名第1的烏克蘭女將特利烏加（Anzhelika Terliuga），最後雖戰成4比4平手，但沒能拿下這場比賽。不少鄉民賽後猛問「到底怎麼輸的」、「跟柔道一樣看不懂XD」

奧運奪牌後傳喜訊！「小清新」文姿云要嫁了 男友身分曝光

台灣空手道女將「小清新」文姿云昨（5）日在東京奧運出賽，雖然在四強賽止步無緣爭奪金牌，但仍為台灣獲得一面銅牌，這也是台灣在奧運首次舉辦的空手道比賽中首面獎牌。喜事不僅一樁，賽後傳出在奧運前文姿云男友就已經向她求婚，兩人將完成終身大事，也讓粉絲們感到相當開心。

空手道／文姿云判定摘銅：這就是空手道

「堅持」是文姿云一路走在空手道路上的關鍵詞，昨天雖在東京奧運四強賽止步，但仍在第一次舉辦的空手道賽事中拿下銅牌，為中華代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。