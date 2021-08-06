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空手道／文姿云奪銅牌 郭台銘妻贊助3年暖舉曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
文姿云奪下銅牌。 體育署提供
文姿云奪下銅牌。 體育署提供

中華隊「小清新」文姿云5日與烏克蘭選手對戰，奪下空手道55公斤量級銅牌，為台灣空手道史寫下最佳紀錄。文姿云成功進入五環殿堂，背後有一名功臣，就是鴻海創辦人郭台銘的妻子曾馨瑩，曾馨瑩連續3年捐錢，幫助文姿云在運動場上發光發熱。

今年東京奧運首度納入空手道為競賽項目，參戰資格是根據世界排名為依據，每個量級的前2名能直接取得門票，前往東京參賽。文姿云原本在2020年取得資格，沒想到世界空手道聯盟（WKF）在1個多月後撤除公告，奧運門票慘遭沒收，但她沒有因此放棄，努力在今年4月遠赴葡萄牙比賽時，以7110分險勝對手，仍舊維持世界第2的排名，順利奪回奧運門票。

文姿云昨日晚間與烏克蘭女將塔莉歐卡（Anzhelika Terliuga）以4比4對戰落敗，為中華隊在奧運場上拿下銅牌，是台灣空手道史上的最佳紀錄。而賽前，郭台銘也在臉書發文表示自己「雖然和太太遠在國外，但也很關心中華代表隊在奧運的表現，我太太馨瑩個人2018-2020支持經費的文姿云，在這次奧運不負眾望奪牌，馨瑩也很開心。」

賽後，文姿云的官方臉書也發出貼文，寫道「對空手道的無比熱愛，支持文姿云一路走到現在。妳做到了！堅定而自信地踏上奧運殿堂，展現韌性，絕不放棄，帶來非常精彩的比賽，榮獲2020東京奧運55公斤女子對打銅牌」

東奧中華隊 2020東京奧運 文姿云 郭台銘 曾馨瑩

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