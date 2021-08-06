快訊

離婚後首訪！ 比爾蓋茲坦言：跟淫魔富豪來往是大錯

10顆水餃=1個便當！12款水餃熱量排行曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧運奪牌後傳喜訊！「小清新」文姿云要嫁了 男友身分曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
文姿云奪下東京奧運空手道銅牌。 特派記者余承翰／東京攝影
文姿云奪下東京奧運空手道銅牌。 特派記者余承翰／東京攝影

台灣空手道女將「小清新」文姿云昨（5）日在東京奧運出賽，雖然在四強賽止步無緣爭奪金牌，但仍為台灣獲得一面銅牌，這也是台灣在奧運首次舉辦的空手道比賽中首面獎牌。喜事不僅一樁，賽後傳出在奧運前文姿云男友就已經向她求婚，兩人將完成終身大事，也讓粉絲們感到相當開心。

文姿云昨日參加女子55公斤級空手道比賽，分組賽首戰敗給保加利亞戈拉諾娃，不過隨後拿下二連勝進入四強，雖然在四強賽中與烏克蘭女將特利烏加戰成平手，但最後仍輸在裁判判定，僅獲得銅牌。

雖然無緣爭金，但文姿云傳出即將完成終身大事。據《ETtoday運動雲》報導，文姿云的男友是陪伴她11年的「魔鬼教練」徐瑋駿，兩人在體壇是知名的「神鵰俠侶」，文姿云曾說徐瑋駿不僅陪伴著她，也不時督促著她，當文姿云在練習時和旁人聊天時，男友還會阻止她，目的就是希望能有多一點時間沉澱，好好靜下來思考。

文姿云很感謝徐瑋駿一直在她身旁陪伴和鼓勵，給她很多的信心，就連受傷的時候也在一旁照顧，讓她對男友懷抱著滿滿的感激。從文姿云的IG上可看到，除了練習和比賽照片外，還有不少生活照，當中也可以看到她和徐瑋駿兩人甜蜜的合照，如今在奧運奪牌又傳出求婚成功的喜訊後，「喜上加喜」更讓人為他們感到開心。

文姿云和男友出遊照。圖／翻攝自文姿云IG
文姿云和男友出遊照。圖／翻攝自文姿云IG
文姿云和男友出遊照。圖／翻攝自文姿云IG
文姿云和男友出遊照。圖／翻攝自文姿云IG

東奧中華隊 2020東京奧運 文姿云

延伸閱讀

「空手道正妹」文姿云表姐是八點檔女神！ 曝奪牌背後故事

空手道／文姿云判定摘銅：這就是空手道

空手道／文姿云一路堅持闖四強 對手擁抱「妳是最棒的」

空手道／文姿云判輸摘銅 父嘆：少了點運氣

相關新聞

奧運奪牌後傳喜訊！「小清新」文姿云要嫁了 男友身分曝光

台灣空手道女將「小清新」文姿云昨（5）日在東京奧運出賽，雖然在四強賽止步無緣爭奪金牌，但仍為台灣獲得一面銅牌，這也是台灣在奧運首次舉辦的空手道比賽中首面獎牌。喜事不僅一樁，賽後傳出在奧運前文姿云男友就已經向她求婚，兩人將完成終身大事，也讓粉絲們感到相當開心。

空手道／東奧限定 空手道恐僅此一屆

經過多年爭取，空手道終於在今年靠著「地主優勢」進入東京奧運，對包括我國文姿云、王翌達在內的多數好手來說，這也可能是唯一一...

空手道／「文姿云到底怎麼輸的」 網：賽前IG這張照片有答案

被封為空手道「小清新」的文姿云，昨(5)日在東京奧運初登場，一路挺進女子55公斤級的4強賽。4強賽面對世界排名第1的烏克蘭女將特利烏加（Anzhelika Terliuga），最後雖戰成4比4平手，但沒能拿下這場比賽。不少鄉民賽後猛問「到底怎麼輸的」、「跟柔道一樣看不懂XD」

空手道／文姿云一路堅持闖四強 對手擁抱「妳是最棒的」

一頭長髮加上甜美笑容，綽號「小清新」的文姿云，站到空手道場上，展現的是拒絕落後的堅毅氣勢，只想要排在第一，是她在空手道一...

空手道／文姿云判定摘銅：這就是空手道

「堅持」是文姿云一路走在空手道路上的關鍵詞，昨天雖在東京奧運四強賽止步，但仍在第一次舉辦的空手道賽事中拿下銅牌，為中華代...

空手道／文姿云判輸摘銅 父嘆：少了點運氣

中華隊空手道女將文姿云昨抱回銅牌。文姿云的雙親與姊姊從預賽起就和到場的民代、里長鎖定賽事轉播，一同為文姿云加油。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。