奧運奪牌後傳喜訊！「小清新」文姿云要嫁了 男友身分曝光

台灣空手道女將「小清新」文姿云昨（5）日在東京奧運出賽，雖然在四強賽止步無緣爭奪金牌，但仍為台灣獲得一面銅牌，這也是台灣在奧運首次舉辦的空手道比賽中首面獎牌。喜事不僅一樁，賽後傳出在奧運前文姿云男友就已經向她求婚，兩人將完成終身大事，也讓粉絲們感到相當開心。

文姿云昨日參加女子55公斤級空手道比賽，分組賽首戰敗給保加利亞戈拉諾娃，不過隨後拿下二連勝進入四強，雖然在四強賽中與烏克蘭女將特利烏加戰成平手，但最後仍輸在裁判判定，僅獲得銅牌。

雖然無緣爭金，但文姿云傳出即將完成終身大事。據《ETtoday運動雲》報導，文姿云的男友是陪伴她11年的「魔鬼教練」徐瑋駿，兩人在體壇是知名的「神鵰俠侶」，文姿云曾說徐瑋駿不僅陪伴著她，也不時督促著她，當文姿云在練習時和旁人聊天時，男友還會阻止她，目的就是希望能有多一點時間沉澱，好好靜下來思考。

文姿云很感謝徐瑋駿一直在她身旁陪伴和鼓勵，給她很多的信心，就連受傷的時候也在一旁照顧，讓她對男友懷抱著滿滿的感激。從文姿云的IG上可看到，除了練習和比賽照片外，還有不少生活照，當中也可以看到她和徐瑋駿兩人甜蜜的合照，如今在奧運奪牌又傳出求婚成功的喜訊後，「喜上加喜」更讓人為他們感到開心。