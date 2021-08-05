空手道／文姿云個性好強 練習時從來分不清是汗水還是淚水

在清新脫俗的外型底下，空手道女將文姿云卻擁有堅忍不拔的毅力與鐵血般的意志，她曾歷經傷痛、低潮與挫折，脖子上掛著體壇至高榮耀的奧運獎牌，是她「習武」超過20年來最美麗的回報。

台灣空手道好手「小清新」文姿云，今天在東京奧運空手道女子55公斤量級，在小組賽開低走高，在首役落敗的利空下，反而拋開壓力連拿2勝晉級4強。

可惜的是挺進準決賽的文姿云，正規賽和世界排名第1的烏克蘭名將特里加（Anzhelika Terliuga）以4比4打平，最終裁判一致裁定對手勝，文姿云僅獲銅牌。

家住淡水的文姿云，5歲開始接觸空手道，當年榻榻米就像是她的彈簧床，讓她在上面又跑、又跳，可以發洩她多餘的精力，另一方面，道館就像她的另一個家，也成了她精神的依靠。

喜歡運動的文姿云，除空手道之外，她還參加過躲避球、田徑、壘球與排球隊，國中時啟蒙教練篤定地對她說：「如果妳專心練空手道，以後一定是世界冠軍。」而這句話，也成了文姿云第一次堅持下來的理由。

國三那年，文姿云拿下生涯中第一面全中運金牌，2014年仁川亞運，站上亞洲最高舞台的她，則拿下生涯當中最特別的一面金牌。

因為就在仁川亞運前一年，文姿云在杜拜舉行的亞洲空手道錦標賽金牌戰，遭遇世界排名第3的日本名將小林實希，她祭出招牌絕技「勾踢」（類似後旋踢），卻被對手識破並推倒壓傷，造成髖關節軟骨破裂，讓她狼狽地得坐著輪椅回台。

這個傷勢讓文姿云休息了4個月，她卻在接下來的仁川亞運一舉摘金，當時就連教練黃昊昀都佩服地說：「那個傷真的很嚴重，一般都要花至少5個月以上，她只用不到4個月就回來了。」

這段從受傷到復出奪金的旅程，也恰好驗證了文姿云曾說過的一句話：「我或許不是選手當中資質最好的那一個，但我一定是最努力的那一個。」

亞運摘金後，文姿云一度萌生退役，打算回歸正常人的生活，享受那些平凡日常中的小確幸，但2018年的雅加達—巨港亞運，她最終還是回到了擂臺上，也再一次用金牌演繹屬於她的傳奇。

那一年文姿云成為亞運史上，第一個在雛量級締造2連霸的選手，賽後黃昊昀也感性地說：「一路以來她的堅持，是讓我最感動的部分。」

更大的驚喜還在後面，今年奧運破天荒地把空手道列入正式比賽項目，然而下一屆的巴黎奧運，則又再次脫離奧運行列，文姿云幸運地搶搭上第一班列車，也很有可能是奧運空手道的末班車。

只是訓練過程總是枯燥又乏味，酸甜苦辣都有，文姿云也曾透露，有時她也分不清到底是汗水還是淚水，但她強調，就算再苦，撐下去會知道自己又進步了，「有成就感的時候，你就會有力氣、動力，去面對接下來每一次訓練」。

另一方面，個性好強的文姿云，就是不喜歡輸的感覺，她就曾開玩笑說過：「就連騎摩托車，也不喜歡有人在我面前。」

今年東京奧運文姿云以銅牌作收，賽後她臉上有淚水、有笑容，她承認，這面獎牌的顏色，不是她想要的顏色，但她依舊會接受這個結局，她露出招牌迷人的笑容：「這就是空手道。」