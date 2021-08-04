桌球／「你若精彩，天自安排」林昀儒曝賽後心聲謝謝這些人
我國桌球好手林昀儒在東奧表現亮眼，不僅精湛球藝讓眾人讚嘆，他謙虛沈穩、不多話的性格也深受民眾喜愛。林昀儒今（4）日在IG發出長篇文章，訴說東奧賽事後的心聲。
林昀儒在IG上坦言，參加東奧這幾天讓他內心幾經起伏，有欣喜也有不甘，但競技體育正是因為這樣才迷人，他也會繼續遵循對桌球的所愛，繼續努力！
林昀儒表示，當他得知世界總排名上升到第5名時，就想要謝謝所有幫助過他的人，包括家人、綦戈教練、佳奇教練、訓練團隊以及蔣澎龍教練，還有一起搭檔桌球混雙的鄭怡靜，林昀儒感性地說「大家一起並肩作戰的感覺真好」
林昀儒說道，諾貝爾得主曾說過「你若精彩，天自安排」，他經常用這句話勉勵自己，雖然這次奧運之旅先畫下逗點，但他未來會繼續努力，能創造更多讓人驚豔的表現。
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