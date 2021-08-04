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擂台上精彩9分鐘 拳擊女孩黃筱雯打出第2人生

中央社 / 東京4日電
我國拳擊好手黃筱雯（右）今天在東京奧運女子51公斤級四強戰不敵土耳其好手恰基羅格魯（Buse Naz Cakiroglu）（左），以銅牌作收。 特派記者余承翰／東京攝影
我國拳擊好手黃筱雯（右）今天在東京奧運女子51公斤級四強戰不敵土耳其好手恰基羅格魯（Buse Naz Cakiroglu）（左），以銅牌作收。 特派記者余承翰／東京攝影

脫下拳擊手套，黃筱雯是個愛美的女孩，打拳擊擂台或許是為改善家計，也因迷上裁判把勝利者手舉起的瞬間，要付出多少努力和堅持，才能熬出擂台上9分鐘的精彩，拿下奧運銅牌，是她在拳擊擂台打出第2人生的勳章。

176公分的黃筱雯留著長髮，手指上偶爾可以見到充滿各式色彩的指甲彩繪，愛美、喜歡畫畫，手臂上的刺青有代表台灣的地圖符號，其他的圖案，不是陽剛的龍虎鳳，是可愛的卡通人物和自繪插圖，誰也沒想到，這樣看似陰柔的外表，卻是站上陽剛拳擊台上的奧運銅牌得主。

黃筱雯走上拳擊擂台或許是意外，但堅持在拳擊路上打下去，很大一部分原因，是為了翻轉人生。

「我改變不了原生家庭的環境，但我能改變我自己的命運」，要說出這句話並不容易，黃筱雯不避諱談論那個曾讓她怨懟的家庭、曾無法諒解的父親。

黃筱雯的父母在她1歲時就離異，爸爸因為吸毒至今3度入獄，黃筱雯為隔代教養，家中經濟狀況不佳，阿公晚上也要開計程車維生。

小時候因為不愛念書，別人冷言冷語的說「爸爸不成材，你怎麼也這樣」，不僅一次的刺痛黃筱雯；還好有拳擊，原生家庭的不完整沒有成為她放棄人生的藉口，在拳擊擂台上找到成就，也找到生命的重心。

黃筱雯接觸拳擊的契機，是升國中時本來想要當籃球選手，但因為球隊無法成功組成，在啟蒙教練劉宗泰的勸說下，改加入拳擊隊。

練拳擊不到3年，黃筱雯在2012年全國中等學校運動會拳擊項目拿下金牌，但升上高中第一場大賽總統盃慘敗，讓她信心大受影響，開始懷疑自己、排斥練習，還好劉宗泰不斷推著她往前走。

黃筱雯在2015年世界青少年暨青年女子拳擊錦標賽拿銀牌，同年參加巴爾幹國際拳擊邀請賽，在女子54公斤級拿下生涯國際賽第一面金牌，讓她增加自信心，繼續走在拳擊路上。

黃筱雯開始接觸拳擊是意外，但在拳擊路上堅持走下去，有很大一部分原因是為了改善家計，拳擊讓她更勇敢面對人生，反過來勸誡爸爸，家裡雖然有比賽獎金撐著，但阿公、阿嬤已經年老，希望爸爸可以浪子回頭。

2018年黃筱雯在印尼雅加達亞運女子57公斤量級闖進4強準決賽，卻因為右腳骨裂沒能繼續往下打，最終拿下銅牌，也是台灣睽違48年再拿下亞運拳擊獎牌。

骨裂對黃筱雯是打擊，但再苦都不會將她打倒，2019年亞錦賽黃筱雯復出並拿下銀牌，同年10月俄羅斯烏蘭烏德舉行的世界女子拳擊錦標賽，黃筱雯在54公斤量級勇奪金牌，接著降量至51公斤級、備戰東京奧運。

首度踏上奧運的舞台，黃筱雯一拳拳揮出屬於自己的勝利，儘管沒有晉級金牌戰，但拿下銅牌也是台灣奧運史上拳擊項目第一面獎牌，她的名字不再僅是勵志故事的一部分，也同時在台灣拳擊史上留名。

要付出多少的努力和堅持，才能熬出在拳擊擂台9分鐘的精彩，黃筱雯18歲時，爸爸送給她的禮物，是在胸前刺下一段文字，「拳擊女孩，記得妳為什麼開始」，一直提醒著她莫忘初衷。

拿下銅牌後，黃筱雯對爸爸感性喊話：「我想告訴他，不管他以前做過什麼事情，他永遠是我的靠山，我以他為榮，也希望成為他的驕傲」；8月底將滿24歲的黃筱雯，已經能心平氣和的面對原生家庭曾有的不完美，在拳擊場上打出第2人生。

東奧中華隊 2020東京奧運

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