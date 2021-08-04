快訊

伊朗就是海賊王？美軍出動監控疑遭綁架的「瀝青公主號」

高球／老婆成最佳桿弟 潘政琮笑稱銅牌應掛在她身上

中央社 / 台北4日電
我國高球好手潘政琮（左）歷經4度加賽勝出，勇奪銅牌，為代表團帶回東奧第8面獎牌，他的太太林盈君（右）此次擔任他的桿弟。 特派記者余承翰／東京攝影
我國高球好手潘政琮（左）歷經4度加賽勝出，勇奪銅牌，為代表團帶回東奧第8面獎牌，他的太太林盈君（右）此次擔任他的桿弟。 特派記者余承翰／東京攝影

台灣高球好手潘政琮這次征戰東京奧運，太太林盈君以桿弟身分相隨，成為支撐潘政琮最終摘下銅牌的一股重要安定力量，他今天除了感謝太太外，也認為這面銅牌應該掛在她身上。

潘政琮這次參加東京奧運男子高球賽，4輪正規賽結束，累計以低於標準15桿的269桿，與其他6人正規賽並列第3，後來在7搶1銅牌爭奪戰的延長加洞賽勝出奪銅，摘下台灣歷史性的奧運首面高球獎牌，最後他與老婆在果嶺上輕輕的一個吻，讓外界印象深刻，兩人今天透過視訊連線的方式舉行媒體見面會。

潘政琮這次由太太林盈君擔任桿弟，在東京奧運的高球場並肩作戰，夫妻倆經歷4天、72洞，外加延長加洞賽，看著太太揹著沉重的球袋，潘政琮以自身經驗提出建議，「聰明的話，應該展現風度，適時抽出5、6支球桿，太太會感覺到你很man」，而他也確實展現貼心的一面。

不過，潘政琮並不建議球員由太太揹球袋，「真的要揹，要很貼心」，他舉例，為了能幫太太消除疲累，還特別向國訓中心防護員請益有關按摩小腿的撇步。

除了請太太擔任桿弟外，潘政琮過去也曾與專業桿弟合作，還曾找來哥哥幫忙，他分析這3類型桿弟的差別在於，專業桿弟抱持著員工心態，比賽關鍵時刻態度較保守，而曾經是高球選手的哥哥，能以選手的角度提供建議。

不同於上述2者桿弟類型，潘政琮表示，太太就是「老闆」，所以沒在怕，「她叫我幹嘛，我只能說是」。

潘政琮回想起延長賽第2洞時，太太向他表達有點累，要他趕快解決對手，潘政琮也打趣地回應，「收到命令，馬上執行」。

潘政琮夫妻倆今天同場分享東京奧運的心路歷程，也不忘互相爆料，林盈君透露，小潘在比賽過程曾經兇她，叫她閉嘴，潘政琮聽聞後趕緊求饒，「只有1次而已」。

潘政琮過去在2018年溫德姆錦標賽並列亞軍作收，那一場比賽正是林盈君擔任桿弟，而那次經驗也讓林盈君印象深刻，當時因為自己在第18洞不夠成熟，未給潘政琮穩定力量，也讓她耿耿於懷，這次東京奧運延長加洞賽，面對一票世界好手，她設法讓小潘放鬆心情。

回憶起延長賽關鍵第4洞，潘政琮與美國選手森川柯林（Collin Morikawa）角逐最終銅牌，林盈君透露，這一路過關斬將，就像遊戲一樣，打到最後就只剩下大魔王，她當時就在潘政琮耳邊哼起瑪利歐遊戲的音樂，緩和緊張情緒。

林盈君3次擔任桿弟，潘政琮都取得出色的成績，潘政琮自豪地說，很多美巡賽桿弟都說太太是最好的桿弟，「從戰績來看，比其他桿弟好太多，這面銅牌應該要掛在她身上」。

東奧中華隊 2020東京奧運

延伸閱讀

高球／連吃鰻魚飯與「吃醋」的力量 潘政琮笑談奪牌關鍵

高球／給予兩女選手意見 潘政琮：她們比我更優秀

高球／潘政琮續戰美巡賽 臉書秀東奧銅牌和台灣護照

高球／潘政琮妻發文暖心告白 強調自己「很幸運」

相關新聞

拳擊／家中風波成焦點 黃筱雯想跟爸爸說：我以你為榮

東京奧運女子拳擊51公斤級4強賽，中華拳擊女將黃筱雯今天迎戰土耳其好手恰基羅格魯（Buse Naz Cakiroglu）...

影／黃筱雯銅牌作收 黃父：爸爸心中的第一名

中華隊拳擊「刺」客黃筱雯今天出賽，僅23歲的拳擊新星黃筱雯，出戰拳擊女子51公斤級四強賽，對戰土耳其選手恰基羅格魯，最終...

高球／連吃鰻魚飯與「吃醋」的力量 潘政琮笑談奪牌關鍵

我國高球一哥潘政琮日前在東京奧運最後一輪賽事，靠著銅牌加洞賽擊敗世界名將北愛爾蘭名將麥克羅伊（Rory McIlroy）...

「國民女友」羅嘉翎收到「防護衣告白」 開心回應：謝謝你們

首次出征奧運就拿下銅牌的「國民女友」羅嘉翎，她在運動場上帥氣的模樣，吸引不少粉絲。她從日本東京返台後，28日就住進防疫旅館，接受防疫隔離與自主健康管理共14天。常常與粉絲互動的她，昨（3）日結束防疫旅館隔離時，一名護理師在防護衣上面寫著斗大的「羅嘉翎我愛你，你最棒」、「中華隊最棒！」，羅嘉翎拍下後在IG感謝護理人員。

桌球／林昀儒能文能武、多益破700 輔大：私下毫無架子

桌球好手林昀儒在東奧表現亮眼，精湛球藝令人讚嘆，其謙虛沈穩、不多話的性格也讓觀眾們非常喜歡，目前林昀儒是輔仁大學體育系大二升大三學生，除專業項目強勁外，他的英文實力也不容小覷，多益考試成績達到700多分，讓大批網友直呼：「能文能武，真的太猛！」

拳擊／高中教練肯定黃筱雯四強表現 盼再戰巴黎奧運

中華隊拳擊選手黃筱雯今取得奧運銅牌，育成高中拳擊隊教練林漢清表示，這一場比賽是一場「硬戰」，恰基羅格魯反擊拳抓太好了，黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。