高球／老婆成最佳桿弟 潘政琮笑稱銅牌應掛在她身上

台灣高球好手潘政琮這次征戰東京奧運，太太林盈君以桿弟身分相隨，成為支撐潘政琮最終摘下銅牌的一股重要安定力量，他今天除了感謝太太外，也認為這面銅牌應該掛在她身上。

潘政琮這次參加東京奧運男子高球賽，4輪正規賽結束，累計以低於標準15桿的269桿，與其他6人正規賽並列第3，後來在7搶1銅牌爭奪戰的延長加洞賽勝出奪銅，摘下台灣歷史性的奧運首面高球獎牌，最後他與老婆在果嶺上輕輕的一個吻，讓外界印象深刻，兩人今天透過視訊連線的方式舉行媒體見面會。

潘政琮這次由太太林盈君擔任桿弟，在東京奧運的高球場並肩作戰，夫妻倆經歷4天、72洞，外加延長加洞賽，看著太太揹著沉重的球袋，潘政琮以自身經驗提出建議，「聰明的話，應該展現風度，適時抽出5、6支球桿，太太會感覺到你很man」，而他也確實展現貼心的一面。

不過，潘政琮並不建議球員由太太揹球袋，「真的要揹，要很貼心」，他舉例，為了能幫太太消除疲累，還特別向國訓中心防護員請益有關按摩小腿的撇步。

除了請太太擔任桿弟外，潘政琮過去也曾與專業桿弟合作，還曾找來哥哥幫忙，他分析這3類型桿弟的差別在於，專業桿弟抱持著員工心態，比賽關鍵時刻態度較保守，而曾經是高球選手的哥哥，能以選手的角度提供建議。

不同於上述2者桿弟類型，潘政琮表示，太太就是「老闆」，所以沒在怕，「她叫我幹嘛，我只能說是」。

潘政琮回想起延長賽第2洞時，太太向他表達有點累，要他趕快解決對手，潘政琮也打趣地回應，「收到命令，馬上執行」。

潘政琮夫妻倆今天同場分享東京奧運的心路歷程，也不忘互相爆料，林盈君透露，小潘在比賽過程曾經兇她，叫她閉嘴，潘政琮聽聞後趕緊求饒，「只有1次而已」。

潘政琮過去在2018年溫德姆錦標賽並列亞軍作收，那一場比賽正是林盈君擔任桿弟，而那次經驗也讓林盈君印象深刻，當時因為自己在第18洞不夠成熟，未給潘政琮穩定力量，也讓她耿耿於懷，這次東京奧運延長加洞賽，面對一票世界好手，她設法讓小潘放鬆心情。

回憶起延長賽關鍵第4洞，潘政琮與美國選手森川柯林（Collin Morikawa）角逐最終銅牌，林盈君透露，這一路過關斬將，就像遊戲一樣，打到最後就只剩下大魔王，她當時就在潘政琮耳邊哼起瑪利歐遊戲的音樂，緩和緊張情緒。

林盈君3次擔任桿弟，潘政琮都取得出色的成績，潘政琮自豪地說，很多美巡賽桿弟都說太太是最好的桿弟，「從戰績來看，比其他桿弟好太多，這面銅牌應該要掛在她身上」。