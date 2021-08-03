高球／「冷門項目」中華隊難得奪牌 網嘆：打到差點賣房子

東京奧運賽事持續熱烈展開，截自2日，中華隊已拿下2面金牌、4面銀牌及4面銅牌，一共10面獎牌，創下台灣在奧運史上最佳戰績。對此便有網友分享，雖然本屆奧運所有的得獎者都是最棒的，但其中最難拿的應該是高爾夫球的銅牌，但卻沒聽到有政府官員到家裡一起觀賽、蹭熱度，或是有企業去獎勵一下潘政琮。

原PO在Dcard上以「其實台灣所有獎牌裡」為題，指出因爲高爾夫在台灣是冷到不行的球類，更是有錢人才比較玩得起的運動，關注度較低，不像羽球或是桌球，這些比較熱門又在本次奧運奪牌，所以都有開始在大力扶持。

他補充道，「看看日本的籃球，已經要追上歐洲強國了，日本的其他運動項目也早就有許多次得獎紀錄」，原PO也再次強調，希望經歷過本次的奧運，執政者不要因為覺得辦體育沒選票，就不想做了。

此文一出，不少網友紛紛留言鼓勵運動員，「希望有一天台灣體育可以在世界更發光發熱，讓全世界看到」、「不管什麼運動都一樣，每種運動應該都要一視同仁，希望未來台灣能夠更重視這些選手」、「他真的很厲害，有打高爾夫的一定知道，要從那麼後面的排名往前到前三是多不容易的事」。

更有留言分享，潘政琮的家裡並不是非常富裕，「高球是有錢人玩的，但小潘家並不算有錢，能堅持下來真的很厲害」、「看新聞說家裡為了支持他，也是差點變賣房子了」。