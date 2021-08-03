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高球／潘政琮續戰美巡賽 臉書秀東奧銅牌和台灣護照

中央社 / 台北3日電
台灣高球好手潘政琮在本屆東京奧運奪下銅牌，他在個人臉書PO出台灣護照跟銅牌的合照，並感謝所有台灣高球人的加油。 截圖自潘政琮臉書
台灣高球好手潘政琮在本屆東京奧運奪下銅牌，他在個人臉書PO出台灣護照跟銅牌的合照，並感謝所有台灣高球人的加油。 截圖自潘政琮臉書

台灣高球好手潘政琮在本屆東京奧運奪下銅牌，他在個人臉書PO出台灣護照跟銅牌的合照，並感謝所有台灣高球人的加油，也另外PO文感謝已故長榮集團創辦人張榮發的支持。

潘政琮在東京奧運賽事中，歷經首輪調整揮出74桿，一度並列第57名，第2、3輪手感逐漸回溫，連續2輪繳出66桿。直到最後一天，潘政琮的排名再一路向上衝，共7人同以低於標準15桿的269桿，並列第3。最後潘政琮在延長加洞賽第4洞勝出奪銅，為台灣奪下史上首面高球獎牌。

潘政琮在昨天搭機赴美，接著要繼續參加美國職業高爾夫巡迴賽（PGA），他昨天在個人臉書發文表示，「準備登機飛回美國繼續參加美巡賽事，這次奧運銅牌屬於所有台灣高球人，謝謝你們為我加油。」並PO出銅牌搭配台灣護照的合照。

潘政琮也在臉書感謝已故長榮集團創辦人張榮發的支持，他表示，有基金會作為後盾，自己才能到美國讀高中、比賽與訓練，進而申請到華盛頓大學的全額獎學金完成學業。

潘政琮也說：「張爺爺堅持我必須要完成大學教育，當時的我不了解但不知為什麼我認同了這個想法，現在回想起來我想張爺爺知道除了有技術，還必須要有智慧才能在這條充滿起伏的路上走的長遠。」

東奧中華隊 2020東京奧運

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