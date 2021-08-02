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高球王子潘政琮妻發文暖心告白 強調自己「很幸運」

聯合新聞網 / 綜合報導
我國高球好手潘政琮昨天在東京奧運經過延長加賽，摘取銅牌，是高球首面奧運獎牌。 特派記者余承翰／東京攝影
我國高球好手潘政琮昨天在東京奧運經過延長加賽，摘取銅牌，是高球首面奧運獎牌。 特派記者余承翰／東京攝影

潘政琮參加東京奧運高爾夫球正規賽，從7人加賽中擊敗一眾高球名將，從第一輪打完居於58名最後逆勢拿下銅牌，如勵志電影般讓觀眾大開眼界，各大外媒也紛紛爭相報導這是場「戲劇性比賽」、「本屆奧運高球的亮點」、「超狂野加賽」。

而高爾夫好手潘政琮在球場上帥氣揮桿之外，與老婆林盈君的互動，也讓觀眾大喊「好閃」。他們倆人相識10年，老婆林盈君從擔任潘政琮的小幫手、私人特助到現在成為賢內助，2人一路互相扶持，讓小潘感性的說：「在我心中，她早就是我的家人了！」

林盈君也在臉書發文，貼出潘政琮賽後受訪的回應，「我必須學習如何在不順心的日子裡打出好成績，並保持精神上的強大，專注於每一桿。」、「我只是想代表我的人民，我的故鄉。我從11歲開始就一直這樣做。你看一下我的名字，我名字的首字母CT，也是中華台北的簡稱。我生來就是做這個的，我喜歡這樣做。我以前取得過很大的成功，我只是想為正在逆境中奮鬥的故鄉人民帶來另一個好消息。」

林盈君表示受訪當下她不在場，之後看到這一段文字，讓她的雙眼充滿淚水。「昨天早上起床，我看他默默的把頒獎要穿的衣服裝進袋子準備帶去球場，雖然差距很大，但我知道他的目標就是要去爭一面獎牌」。強調自己很幸運，嫁給了「尊敬的男人」，並感謝老公讓她成為奧運的一員，以及兩位老師及家人、觀眾的守護與支持。

東奧中華隊 2020東京奧運 潘政琮

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