潘政琮摘首面奧運高球銅牌 返美續戰美巡賽

台灣高球好手潘政琮在東京奧運高球賽歷經延長加洞賽勝出摘銅，拿下台灣首面高球獎牌，他今天在臉書發文表示，銅牌屬於所有台灣高球人，感謝大家的加油，後續將返美參加美巡賽。

潘政琮第2度征戰奧運，昨天東京奧運男子高球賽最終輪賽事，揮出4天以來個人最佳的63桿，累計以低於標準15桿的269桿，與其他6人並列第3，在延長加洞賽第4洞勝出奪銅。

不過，潘政琮這面銅牌得來不易，延長賽得和其他6名選手爭奪銅牌，不但有世界排名前10的好手，像是美國選手森川柯林（Collin Morikawa），還有前球王、北愛爾蘭高球名將麥克羅伊（Rory McIlroy），以及今年美國名人賽奪冠的日本選手松山英樹。

潘政琮昨天勇奪銅牌後，也在臉書分享喜悅，他表示，這幾天國家隊的表現給他很大的激勵，很高興自己也能貢獻一面獎牌，「這週的經歷，永生難忘」。

潘政琮昨晚也將自身經驗，傳承分享給將在4日登場的台灣高球女將徐薇淩、李旻，期盼可以再為台灣添兩面獎牌。

東京奧運男子高球賽告一段落後，潘政琮今天馬上搭機返美，繼續參加美國職業高爾夫巡迴賽（PGA），他登機前在臉書寫下「業餘時期，身披代表隊的戰袍，是期待，是興奮，是盼望。轉進職業，再次為台灣出賽，是榮耀，是承擔，更是責任。」

潘政琮坦言，這次能夠再度站上奧運的舞台，內心非常激動與感謝，經過4天的奮戰，能夠拿下台灣第一面奧運高爾夫銅牌，感謝太太、家人、朋友的強力支持，他強調，「這次奧運銅牌屬於所有台灣高球人，謝謝你們為我加油」。