高球／7人加賽遭潘政琮淘汰 球王也嘆：我一生從未如此努力為了拿第3名

潘政琮參加東京奧運高爾夫球正規賽，從7人加賽中擊敗一眾高球名將，從第一輪打完居於58名最後逆勢拿下銅牌，如勵志電影般讓觀眾大開眼界，各大外媒也紛紛爭相報導這是場「戲劇性比賽」、「本屆奧運高球的亮點」、「超狂野加賽」。

北愛爾蘭前球王麥克羅伊與潘政琮競賽後慘遭淘汰，也嘆道：「我一生中從未如此努力地為了拿到第三名。」尤其7人加賽中就有3個是大滿貫冠軍得主，包括松山英樹、麥克羅伊以及森川柯林，還有歐洲萊德盃冠軍凱西等人，最後卻都接二連三出局。

對於2016年才重回奧運比賽項目的高爾夫球，麥克羅伊當時宣布不參賽時還表示，「我可能會想收看跳水、田徑、游泳等重要賽事，但不會看高爾夫。」今年首度參賽奧運的他則以並列第四結尾，麥克羅伊也因此改觀，認為這一週的奧運體驗與他先前的想像差距甚大，「我先前發表的評論可能太衝動了，該給凡事一次機會，去體驗他們、而不是將他們抹去。我現在很期待2024巴黎奧運。」

北愛爾蘭前球王麥克羅伊。 新華社

根據《golfdigest》報導，從一票名將中脫穎而出的潘政琮受訪時表示，「我從未想過和那麼多人一起加賽，超瘋狂，你看麥克羅伊、森川柯林，我們有……我不知道，2還3個世界排名前10的球員，而我世界排名200，第一天高於標準桿3桿。」

關於致勝關鍵的最後一桿，潘政琮表示當時他告訴自己低著頭再一桿，也一直和老婆林盈君互開玩笑、放鬆心情，並稱讚「她很棒，是一名非常出色的球僮。」賽後，他也在臉書發文感謝太太、家人、朋友的強力支持，以及富邦金控的背後支援。