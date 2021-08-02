快訊

特殊交友圈再傳家庭6確診 鄭文燦：差20天以人追人查出

高球／7人加賽遭潘政琮淘汰 球王也嘆：我一生從未如此努力為了拿第3名

聯合新聞網 / 綜合報導
我國高球好手潘政琮昨天在東京奧運經過延長加賽，摘取銅牌，是高球首面奧運獎牌。 特派記者余承翰／東京攝影
我國高球好手潘政琮昨天在東京奧運經過延長加賽，摘取銅牌，是高球首面奧運獎牌。 特派記者余承翰／東京攝影

潘政琮參加東京奧運高爾夫球正規賽，從7人加賽中擊敗一眾高球名將，從第一輪打完居於58名最後逆勢拿下銅牌，如勵志電影般讓觀眾大開眼界，各大外媒也紛紛爭相報導這是場「戲劇性比賽」、「本屆奧運高球的亮點」、「超狂野加賽」。

北愛爾蘭前球王麥克羅伊與潘政琮競賽後慘遭淘汰，也嘆道：「我一生中從未如此努力地為了拿到第三名。」尤其7人加賽中就有3個是大滿貫冠軍得主，包括松山英樹、麥克羅伊以及森川柯林，還有歐洲萊德盃冠軍凱西等人，最後卻都接二連三出局。

對於2016年才重回奧運比賽項目的高爾夫球，麥克羅伊當時宣布不參賽時還表示，「我可能會想收看跳水、田徑、游泳等重要賽事，但不會看高爾夫。」今年首度參賽奧運的他則以並列第四結尾，麥克羅伊也因此改觀，認為這一週的奧運體驗與他先前的想像差距甚大，「我先前發表的評論可能太衝動了，該給凡事一次機會，去體驗他們、而不是將他們抹去。我現在很期待2024巴黎奧運。」

北愛爾蘭前球王麥克羅伊。 新華社
北愛爾蘭前球王麥克羅伊。 新華社

根據《golfdigest》報導，從一票名將中脫穎而出的潘政琮受訪時表示，「我從未想過和那麼多人一起加賽，超瘋狂，你看麥克羅伊、森川柯林，我們有……我不知道，2還3個世界排名前10的球員，而我世界排名200，第一天高於標準桿3桿。」

關於致勝關鍵的最後一桿，潘政琮表示當時他告訴自己低著頭再一桿，也一直和老婆林盈君互開玩笑、放鬆心情，並稱讚「她很棒，是一名非常出色的球僮。」賽後，他也在臉書發文感謝太太、家人、朋友的強力支持，以及富邦金控的背後支援。

東奧焦點選手 2020東京奧運 潘政琮 麥克羅伊

延伸閱讀

家有舉重女神和星光幫 郭婞淳對他甜喊「謝謝最帥舅舅」

羽球／聖筊組合奪金！麟洋配贏球「擲筊」剩一人 網笑：這次立筊啦

羽球／戴資穎不愛殺球？ 民間好手解惑「這一球」才是必殺技

射擊／全國僅3萬人！這小國奪東奧2獎牌 得牌國手：運動只是興趣

相關新聞

高球／7人加賽遭潘政琮淘汰 球王也嘆：我一生從未如此努力為了拿第3名

潘政琮參加東京奧運高爾夫球正規賽，從7人加賽中擊敗一眾高球名將，從第一輪打完居於58名最後逆勢拿下銅牌，如勵志電影般讓觀眾大開眼界，各大外媒也紛紛爭相報導這是場「戲劇性比賽」、「本屆奧運高球的亮點」、「超狂野加賽」。

東京直擊／殘酷疫情 讓東奧體驗好冷清

昨天是東京奧運射箭賽程的最後一天，上午十六強戰結束，距離後續賽事有兩個小時空檔，場外的帳棚區傳出歡笑聲，忙碌十幾天的志工...

拳擊／黃筱雯爸飆淚：我會以女兒為榜樣

拳擊好手黃筱雯在奧運八強戰中壓倒性勝出，全程觀看比賽直播的爸爸感動到飆淚；曾經誤入歧途入獄的黃爸爸受訪表示，「我會以女兒...

高球／「最強桿弟」愛相隨

第二次參加奧運，廿九歲高球好手潘政琮為中華代表團奪下一面銅牌，他打完最後一輪比賽及延長賽後，都在果嶺深吻桿弟；桿弟是他太...

高球／潘政琮 五歲就練球

逆轉奪下奧運高爾夫球銅牌的潘政琮，五歲時就在球場一角接受擔任球場場務的父親訓練打球，他母親迄今仍是球場桿弟；潘媽媽康月美...

高球／7人加賽 潘政琮延長賽摘銅

台灣高爾夫球好手潘政琮在東奧四天比賽「倒吃甘蔗」，第一天倒數第三、第二天卅四名、前天爬到第十七名，昨天打出六十三桿佳績，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。