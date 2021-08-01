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高球／潘政琮奧運高球奪銅 苗縣府獎金加碼至百萬

中央社 / 苗栗縣1日電
潘政琮獲得銅牌。 新華社
潘政琮獲得銅牌。 新華社

出身苗栗縣的旅美高爾夫好手潘政琮今天在東京奧運奪下銅牌，除了教育部獎金，苗栗縣政府表示，縣府獎勵金原為新台幣40萬，縣長徐耀昌再加碼60萬，縣府共提供獎金100萬元。

苗栗縣長徐耀昌表示，潘政琮不僅是台灣之光，也是苗栗之光，寫下台灣高球新紀錄，他在東奧從首輪倒數第4名一路拚到銅牌，這樣的拚戰精神，給予苗栗鄉親很大激勵，也祝福小潘在職業高爾夫球之路，能夠有更上一層樓表現。

潘政琮連續2屆參加奧運，今天在東京奧運最終回合，抓6鳥、獵1鷹、0柏忌，繳出完美的63桿，並以4天低於標準15桿的269桿率先完賽，結束18洞之後，包括潘政琮在內共7名球員並列第3的成績，依賽事規定需要加賽爭銅牌。在纏鬥之下，潘政琮脫穎而出，最終獲得東奧高爾夫球男子個人項目銅牌。

苗栗縣政府指出，潘政琮除了教育部提供銅牌獎金500萬元之外，縣府獎勵金原為40萬，縣長徐耀昌再加碼60萬，縣府共提供獎金100萬元。

東奧中華隊 2020東京奧運 潘政琮

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