羅嘉翎開箱慰勞品見泡麵…他不捨痛批 網反推：出國過就知道

東奧國手陸續返國，由於必須入住防疫旅館隔離14天，行政院院長蘇貞昌特地指示相關部門準備一些「家鄉味」慰勞他們，當中包含了泡麵，有網友質疑這樣的慰勞品太寒酸，因而引發了熱烈討論。

蘇貞昌日前在臉書貼文表示，為了迎接國手返抵國門，他已請教育部與內政部協助國手快速通關、專人接送到防疫旅館，並且提供一些小物陪伴他們度過隔離期，「讓他們提前感受國人溫暖」，品項包括各種口味的台灣糕點禮盒、家鄉味泡麵6碗、環保餐具組、藍芽小音響，以及看轉播可用的必勝加油巾，旅館也會送上台灣水果與蛋糕。

行政院長蘇貞昌在臉書貼出送給返國奧運國手的家鄉味。 圖擷自 蘇貞昌臉書

為我國踢下跆拳道銅牌的羅嘉翎，昨（28）日返國後也在IG開箱政府準備的防疫物資，並在照片中註明「泡麵看起來好好吃」、「還有犁記！」，也開心拿到親筆賀卡。

然而有網友不滿意這些慰勞品，在PTT發文批評：「是防疫旅館沒幫忙準備吃的還是怎麼回事？征戰回國的選手送泡麵？送些沒必要的垃圾？這是什麼操作，真的令人大開眼界。」這篇文章隨後便引起熱議。

部分網友跟發文者一樣難以接受，「我們國家是不是明天就要破產了」、「計程車發3萬，奧運國手發泡麵」、「都回國了才必勝？」、「台灣選手真的有夠克難，政府廢到笑」、「出國前送泡麵就算了，回來還需要吃泡麵」、「有必要送泡麵嗎？有更多選項吧」、「經費是都被拿去哪了？還是說運動員想念家鄉味泡麵？」。

但也有不少人肯定政府的用心，「好豐富，這次有心」、「不就正餐外的點心，連這都能黑」、「宵夜吧，防疫旅館一般一日三餐」、「這是怕他們半夜嘴饞準備的零食吧？」、「泡麵本來就應該備啊，他們食量很大，備著剛好」、「防疫隔離包本來就有泡麵啊」。

還有網友為泡麵「護航」，道出泡麵對台灣人的重要性，「每次歐洲旅遊都有同團說想吃珍奶泡麵」、「台灣泡麵就是旅外國人的最愛宵夜，酸的人是沒出國過？」、「老實說出國回來真的想吃泡麵」。