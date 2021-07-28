「一條繩子」故事緊牽鄭怡靜的桌球人生 網友淚喊：有洋蔥

2020東奧賽事持續進行中，中華隊桌球好手鄭怡靜賽程滿檔，日前先是以「黃金混雙」協林昀儒擊敗法國，為台灣摘下一面銅牌，27日則以桌球女單出賽，首戰惜遭對手直落四，止步32強。就在明日將力拼女子桌球團體賽之際，鄭怡靜也感性在社群上回憶起過去的練球時光，和阿公的有趣互動感動了上萬名網友。

鄭怡靜在Instagram上回憶道，小時候阿公每天騎著摩托車帶自己到球館打球。印象非常深刻的是每次訓練完回家路上，常常會不小心睡著，但聰明的阿公心疼、也不忍心叫醒自己，到最後每次到家醒來身上都有一條溫暖的繩子跟阿公牽在一起，這樣就不會摔下去了。

鄭怡靜表示，只要回憶起這個故事，就能夠「重回初心，元氣滿滿」，她也相信「阿公在天上一定也還牽著我」，更不忘向阿公喊話「要繼續牽著喔」。

許多網友看完文章後淚喊「這篇文章有洋蔥」、「怎麼比拿銅牌還要好哭」、「一大早讓我哭成豬頭，謝謝阿公讓靜靜長成那麼勇往直前的大人」、「好感動的故事，相信大家的心也跟著怡靜綁在一起，團體賽加油」、「我也想我阿公，有阿公最好了」、「很幸福，阿公一定以你為榮」。