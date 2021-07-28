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桌球／台灣暌違21年再奪牌 來自山東美女教練引關注

香港01 / 姜庚宇
鄭佳奇被讚「美女教練」。（鄭佳奇Instagram）
鄭佳奇被讚「美女教練」。（鄭佳奇Instagram）

中華隊在周一（26日）的奧運桌球混合雙打銅牌戰中，擊敗法國隊，拿下銅牌，成為台灣桌球暌違21年後的首面奧運獎牌，也是台灣史上首面「純本土」的桌球奧運獎牌，而選手鄭怡靜的私人教練鄭佳奇，也意外引起網民關注。

台灣桌球「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜在東京奧運桌球混雙項目進行銅牌戰，以11比8、11比7、11比8、11比5直落4奪勝。台灣桌球過往在奧運拿下1銀1銅，都是由從中國大陸轉籍至台灣的陳靜拿下，對上一次奪牌是2000年雪梨奧運，此次則是睽違21年再奪牌，也是「純本土」選手第一次。

有觀眾注意到，林昀儒、鄭怡靜對戰法國隊的最後一場，兩人雖然依舊處於領先，但一度連續失分，並要求暫停比賽。這時場邊的鄭佳奇以純正的山東腔調向他們加油打氣：「沒毛病，沒毛病」，並說他們「打得沒問題，戰術也沒問題」，勝利當前儘管做好最後的衝刺。而當兩人最後取勝時，鄭佳奇也激動大力拍掌。

有台灣網民在討論區PTT發文，寫下「桌球混雙教練，鄭佳奇，很正！」，表示「大家可能看不出來，口罩底下的鄭佳奇，其實很正，才33歲，很年輕的教練，是清秀陽光型美少女啦，ig追起來」，並附上鄭佳奇的Instagram連結。

不少網民紛紛讚同表示：「推」、「很漂亮 被圈粉」、「很有氣質」、「暖暖的教練 帶兵帶心」、「剛剛最後贏的時候摸摸宜靜跟昀儒的 超暖」、「他的鼓掌令人印象深刻」、「曾代表美國參加泛美運動會桌球，金牌」。

而不少網民也隨即挖出鄭佳奇的背景，原來她今年只有31歲，出身中國山東棗莊市，她近年隨中華隊到全球各地比賽，2020年12月也曾到四川成都，參與中國國家隊的訓練工作。

與江宏傑練球如「人體發球機」

台灣專欄作家李昆霖也曝光一段影片，是鄭佳奇陪同選手練習的畫面，影片中鄭佳奇和江宏傑正在練習擊球，鄭佳奇出球的速度快到肉眼幾乎要看不見，動作流暢又精準，令他忍不住驚呼「怡靜就是被這樣魔鬼又溫柔的教練所訓練出來的啊啊啊！」、「她光是用餵球我就完全打不到」，還強調影片並沒有加速調整。

李昆霖說，偶爾在電視上會見到鄭佳奇的身影，默默在場邊守着選手一舉一動，但很多人不知道，鄭佳奇其實大有來頭，曾作為美國隊女子團體賽的一員，參加了2016年的夏季奧運。

網民看完影片也驚訝表示，「好感動我有看到live，完全是人體發球機」、「太厲害了，快到看不到球」、「好扯的速度」、「好精彩的練球影片喔，我眼睛都沒有眨一下」、「我家老公差點以為是快速播放」。

中華桌球代表隊混雙組合鄭怡靜（左）、林昀儒（右）和教練鄭佳奇（中）合照。圖／國訓中心提供
中華桌球代表隊混雙組合鄭怡靜（左）、林昀儒（右）和教練鄭佳奇（中）合照。圖／國訓中心提供

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文章授權轉載自《香港01》

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