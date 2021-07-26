桌球／少與老、冷與熱的交集 林昀儒與鄭怡靜走向榮耀

台灣桌球「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜在東京奧運拿下銅牌，終結台灣21年奧運桌球獎牌荒，兩人一冷一熱看似沒有交集，林昀儒先向鄭怡靜跨出第一步才發現原來兩人這麼近，都一心只是想打好球。

東京奧運「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜賽前被視為奪牌大熱門，昨天4強不敵地主日本隊組合水谷隼和伊藤美誠，今天銅牌戰與法國隊組合勒班森（EmmanuelLebesson）、袁嘉楠交手。

場上時不時可以看見鄭怡靜情緒激動振臂怒吼，而林昀儒一向以冷靜為特色，確定奪下台灣睽違21年的奧運桌球項目獎牌後，鄭怡靜情緒潰堤痛哭，轉頭看見冷靜的林昀儒，馬上又冷靜下來。

鄭怡靜表示，林昀儒一直都是冷靜的一方，但這次比賽看得出來他想要釋放，從第一場比賽就有展現出來，林昀儒的內心很振奮，但他希望表現冷靜、沉著面對每顆球，這也是他的優勢。

29歲的鄭怡靜從國小2年級開始打桌球，個性獨立、追求完美，14歲就開始展現超齡球技，成為台灣史上最年輕女子桌球成人國手，2016年首度踏上奧運舞台，在里約奧運女子單打8強不敵中國選手李曉霞、無緣4強。

2016年里約奧運走一遭雖然沒能奪牌，但也讓鄭怡靜與專屬教練鄭佳奇結緣，鄭怡靜邀請鄭佳奇一同到台灣打球，除了技術上帶來不同的東西，讓她更細膩，遇到低潮、容易有負面想法時，鄭佳奇也會適時拉她一把，讓鄭怡靜再成長。

從14歲到29歲，鄭怡靜成了台灣桌球一姐，女子單打世界排名第8，與林昀儒搭檔混雙世界排名第1，第2度踏上奧運舞台更增添了自信，賽前就誓言要終結奧運桌球獎牌荒。

19歲的林昀儒從國小3年級開始打桌球，天生球感和出色的預判能力讓他在國內外桌球賽事嶄露頭角，2015年以14歲又4個月的稚齡，「跳級」選上當年世界桌球錦標賽成人隊國手，成為台灣桌球史上最幼齒的世桌賽國手，也寫下同年度入選15、18歲青少年國手及成人國手的紀錄，受封「桌球神童」。

男子世界排名第6的林昀儒有「桌球神童」、「20年來最強桌球選手」等響亮的封號和頭銜，林昀儒雖然還不習慣，但他更在乎能不能贏球。

林昀儒和鄭怡靜搭檔，幫助台灣奪下桌球奧運史上首面純本土組合獎牌，場下兩人互動像是姐弟，但這也並非一開始就走得這麼順利，總有一方需要主動踏出那一步。

冷靜、省話是林昀儒的標誌，但當與鄭怡靜從2019年開始搭檔後，這個「冷」一開始卻成為阻礙。

回憶一開始的搭配，鄭怡靜提到，林昀儒是比較內向的小朋友，有問題不好意思說出來，某次比賽輸了，鄭怡靜沒有說話離場，林昀儒主動踏出第一步，兩人深談1、2小時把話說開，場上默契也加深，這一步也是踏向奧運榮耀頒獎台的關鍵。

29歲的鄭怡靜和19歲的林昀儒沒有年齡差距問題，鄭佳奇感性表示，從5年前開始帶鄭怡靜，一開始她還沒有這麼成熟，只是很單純的選手，一心只想要打好球，把所有的心思放在桌球上，林昀儒練得多，鄭怡靜分量不輸，「她付出比她這個年齡更多的代價，去得到這個牌」。

從內向的小朋友到肩負奪牌使命踏上奧運頒獎台，鄭怡靜形容身旁的小男孩林昀儒轉大人，彼此互相切磋提醒。而鄭怡靜已經成為台灣桌球一姐，對桌球的愛與投入始終如一，混雙場上，兩人時不時堅定地看著對方，如同鄭怡靜說的，好像合為一體，原來兩人這麼相似也這麼靠近。

林昀儒和鄭怡靜為台灣桌球界拿下意義非凡的銅牌，給了台灣桌球界希望，鄭怡靜表示，這只是開始，未來他們還要走得更高更遠，一同拿下更多的榮耀。