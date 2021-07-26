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東奧桌球／氣走強敵中國 日本混雙淚贏史上桌球首金

桌球／小將林昀儒摘銅依然冷靜 看到鄭怡靜哭有點尷尬

中央社 / 東京26日電
林昀儒(右)與鄭怡靜的姊弟配打下銅牌。 歐新社
林昀儒(右)與鄭怡靜的姊弟配打下銅牌。 歐新社

台灣「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜在東京奧運桌球混雙直落4擊敗法國奪銅，替台灣終結21年奧運桌球獎牌荒，意義重大。賽後壓力釋放，鄭怡靜眼淚直流情緒難以平復。

世界排名第一的台灣「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜，賽前就被寄予奪牌厚望，今天在東京奧運桌球混雙銅牌戰，與法國對手勒班森（Emmanuel Lebesson）、袁嘉楠交手，以11比8、11比7、11比8、11比5直落4奪勝，幫助台灣拿下奧運桌球項目睽違21年的獎牌。

台灣奧運史上桌球僅拿過2面牌，都是由中國轉效力台灣的陳靜拿下，上一次奪牌為2000雪梨奧運。

今晚這面獎牌意義非凡，教練鄭佳奇表示，大家寄予厚望，選手朝這個方向努力，壓力也很大，一切的辛苦吃到肚子裡，但這面牌也讓台灣桌球界看到希望，「後輩看到他們奪牌，也會覺得自己是有機會的」。

確定奪牌第一時間，鄭怡靜情緒激動爆哭，但轉頭看到冷靜的「小林」林昀儒，激動情緒暫時緩和下來，鄭怡靜開玩笑說：「我本來想抱他，但他以為我要跟他擊掌把手舉起來，都不給姊姊抱一下。」

從2016年里約奧運到此次再度踏上奧運舞台，順利奪牌，鄭怡靜回想起來又不由得眼淚狂流，「現在還是非常激動，這是一直以來的夢想，無法用言語形容這種開心」。

鄭怡靜表示，第2次挑戰奧運就可以奪牌，非常幸運，也謝謝搭檔林昀儒，年僅19歲就這麼優秀，這麼冷靜。她也感謝一路以來支持的家人、教練、體育署、國訓中心的長官、陪練員，還有每個幫助過的人。

與鄭怡靜的激動對照，林昀儒維持一慣的冷靜，「賽後看到她爆哭，我好像有點尷尬，我原本也想哭，現在也好像哭不出來了」，惹得現場採訪媒體一陣大笑。林昀儒表示，能在桌球第一個項目混雙拿牌，對後面的比賽會更有自信。

昨天4強不敵地主日本隊、無緣金牌戰，林昀儒坦言有點遺憾；鄭怡靜則表示，「我非常想要金牌，但已經盡最大的努力去爭取獎牌」，在正常發揮下輸球、不是失常，這個結果我可以接受。

東奧中華隊 2020東京奧運 黃金混雙

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