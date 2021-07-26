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東奧游泳／20年前是大陸棄嬰 她如今代表加拿大奪金「擊敗大陸選手」

林昀儒年僅19歲桌球混雙奧運奪銅 家人：開心為國爭光

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
中華隊桌球黃金混雙林昀儒、鄭怡靜今晚對戰法國勇奪銅牌，年僅19歲的林昀儒能夠為國爭光，家人替他感到開心。圖／路透
中華隊桌球黃金混雙林昀儒、鄭怡靜今晚對戰法國勇奪銅牌，年僅19歲的林昀儒能夠為國爭光，家人替他感到開心。圖／路透

奧運桌球代表隊「黃金混雙」林昀儒、鄭怡靜今晚對戰法國隊，以直落4勇奪銅牌，這也是中華隊睽違21年的奧運桌球獎牌。林昀儒的家人表示，昀儒與隊友都很拚，這次能夠為國、為家鄉爭光，他們都感到很開心。

中華代表隊昨晚對上日本隊可惜落敗，今晚林昀儒、鄭怡靜與法國隊組合勒班森、袁嘉楠對戰，雙方力爭銅牌，中華隊林鄭配最後以直落4的好戰績拿下銅牌，兩人可以說打得相當漂亮。

宜蘭囝仔林昀儒的這場球賽，吸引不少宜蘭人緊張觀賽，得知拿下銅牌的一刻，在地臉書社群馬上被灌爆祝賀貼文，縣長林姿妙也在臉書狂賀「宜蘭之光」，大讚林昀儒的表現讓鄉親感到驕傲與光榮，市長江聰淵則亮出祝賀海報。

他的母親陳貴玲表示，一路來看到昀儒的拚鬥精神，他與對友鄭怡靜都很努力，昀儒這次自我期許能在奧運拿下獎牌，終於「兌現承諾」，能夠為國家、為家鄉爭光，很替他感到開心。

林昀儒年僅19歲，是這次奧運中華隊中最年輕的得牌選手，可惜無緣奪金。母親陳貴玲表示，看到他盡力了，畢竟昀儒還年輕，將來還有機會，很感謝這一路來協助照顧昀儒的貴人。

個性低調的林昀儒在賽場上相當冷靜，他就讀宜蘭國小時的桌球教練林嵩峰形容林昀儒是「沉默殺手」，比賽遇到亂流也能夠很快穩定下來，非常難得的運動好手。

東奧中華隊 2020東京奧運 黃金混雙

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