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跆拳戰將羅嘉翎奪牌首發文 點名感謝「經濟艙事件」中3人

聯合新聞網 / 綜合報導
十九歲跆拳道女將羅嘉翎昨在東京奧運女子五十七公斤級銅牌戰勝出，為中華代表團再添獎牌，賽後拿著中華奧會會旗繞場慶祝。特派記者余承翰／東京攝影
十九歲跆拳道女將羅嘉翎昨在東京奧運女子五十七公斤級銅牌戰勝出，為中華代表團再添獎牌，賽後拿著中華奧會會旗繞場慶祝。特派記者余承翰／東京攝影

19歲跆拳道戰將羅嘉翎代表台灣出征東京奧運，雖然是中華隊跆拳道最年輕的選手，但首度參與奧運賽事便過關斬將，踢出女子57公斤級銅牌，不僅創下自己的生涯紀錄，更為中華隊奪得本屆奧運第2面獎牌。賽後羅嘉翎也在臉書發文致謝，並特別點名感謝4個人、1間公司。

羅嘉翎取得銅牌後，昨日（25日）首度在臉書發文表示，「經過1天激烈的鏖戰，終於為台灣奪下1面銅牌，一時之間要感謝的人真的太多，但最先還是要先感謝長期支持選手的中華奧會林鴻道主席及體育署長官，還有中華民國跆拳道協會，感謝你們給我力量讓我今日有機會站上奧運舞台，最後感謝長期經費支持我的匯智資訊股份有限公司，有你們真好。」

羅嘉翎(後)在東京奧運銅牌戰中擊敗尼日選手。 本報系特派記者余承翰／攝影
羅嘉翎(後)在東京奧運銅牌戰中擊敗尼日選手。 本報系特派記者余承翰／攝影
羅嘉翎在文中首段特別標記，點名感謝「中華奧會林鴻道主席」、「體育署長張少熙」、「體育署副署長洪志昌」、「中華民國跆拳道協會理事長張火爐」，還有匯智資訊股份有限公司。然而近日爆發「經濟艙事件」，安排台灣東奧代表隊選手搭乘經濟艙，引起民眾怒火，一時輿論四起，林鴻道與洪志昌也因乘坐商務艙遭到民眾撻伐，張少熙更為此請辭。

東奧中華隊 2020東京奧運 羅嘉翎

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