跆拳戰將羅嘉翎奪牌首發文 點名感謝「經濟艙事件」中3人

19歲跆拳道戰將羅嘉翎代表台灣出征東京奧運，雖然是中華隊跆拳道最年輕的選手，但首度參與奧運賽事便過關斬將，踢出女子57公斤級銅牌，不僅創下自己的生涯紀錄，更為中華隊奪得本屆奧運第2面獎牌。賽後羅嘉翎也在臉書發文致謝，並特別點名感謝4個人、1間公司。

羅嘉翎取得銅牌後，昨日（25日）首度在臉書發文表示，「經過1天激烈的鏖戰，終於為台灣奪下1面銅牌，一時之間要感謝的人真的太多，但最先還是要先感謝長期支持選手的中華奧會林鴻道主席及體育署長官，還有中華民國跆拳道協會，感謝你們給我力量讓我今日有機會站上奧運舞台，最後感謝長期經費支持我的匯智資訊股份有限公司，有你們真好。」