跆拳戰將羅嘉翎奪牌首發文 點名感謝「經濟艙事件」中3人
19歲跆拳道戰將羅嘉翎代表台灣出征東京奧運，雖然是中華隊跆拳道最年輕的選手，但首度參與奧運賽事便過關斬將，踢出女子57公斤級銅牌，不僅創下自己的生涯紀錄，更為中華隊奪得本屆奧運第2面獎牌。賽後羅嘉翎也在臉書發文致謝，並特別點名感謝4個人、1間公司。
羅嘉翎取得銅牌後，昨日（25日）首度在臉書發文表示，「經過1天激烈的鏖戰，終於為台灣奪下1面銅牌，一時之間要感謝的人真的太多，但最先還是要先感謝長期支持選手的中華奧會林鴻道主席及體育署長官，還有中華民國跆拳道協會，感謝你們給我力量讓我今日有機會站上奧運舞台，最後感謝長期經費支持我的匯智資訊股份有限公司，有你們真好。」
羅嘉翎在文中首段特別標記，點名感謝「中華奧會林鴻道主席」、「體育署長張少熙」、「體育署副署長洪志昌」、「中華民國跆拳道協會理事長張火爐」，還有匯智資訊股份有限公司。然而近日爆發「經濟艙事件」，安排台灣東奧代表隊選手搭乘經濟艙，引起民眾怒火，一時輿論四起，林鴻道與洪志昌也因乘坐商務艙遭到民眾撻伐，張少熙更為此請辭。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言