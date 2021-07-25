羅嘉翎東奧跆拳道摘銅 忘卻壓力享受挑戰

踏上夢想中的擂臺，羅嘉翎心中不再恐懼，拋開5月奧運跆拳道亞洲資格賽的壓力，在體壇最盛大舞台上，盡情享受每一次對決，而東京奧運跆拳道女子57公斤量級銅牌，是驗證她蛻變後的勳章。

年僅19歲的羅嘉翎出生在跆拳道世家，父親羅文祥是教練，哥哥羅堉誠也是跆拳道選手，她自幼兒園起就在家裡的道館看著大哥哥、大姊姊們揮汗訓練。

除了耳濡目染，跆拳道選手的每一次踢擊，都帶給羅嘉翎小小心靈極大震撼，她總覺得踢姿最帥氣，因此也堅定她踏上修練之路，「那個速度，還有踢出來的感覺，都會讓人覺得很震撼，自己也想在上面踢給人家看。」

羅嘉翎國小6年級時就已是全國冠軍，高中已在世界青少年跆拳道錦標賽完成2連霸，成為台灣跆拳道界的第一人，當時參加奧運的夢想悄悄在她心頭萌芽，期許自己有朝一日能披上國家隊戰袍，踏上奧運這夢想的擂臺。

身高183公分的羅嘉翎擁有一雙逆天長腿，這也是她在戰場上最大的利器，雖然東京奧運因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情全球爆發順延一年，但對羅嘉翎來說卻是個好消息。

因疫情奧運延後，羅嘉翎的身分也從高中生變成了大學生，多出來的一年時間，給了她更多準備空間，而習慣從比賽中吸收養分的她，透過這段時間讓自己學著可以更冷靜、更專注在賽場上，不受外界因素影響。

今年5月奧運跆拳道亞洲資格賽，年紀最小的羅嘉翎壓軸登場，在前面的隊友紛紛拿下奧運參賽門票後，龐大壓力讓她差點撐不住，就連眼淚也止不住。

羅嘉翎承認，看著學長姐紛紛達成任務，她實在很擔心自己無法「達標」，甚至第1場比賽上了擂臺要怎麼踢，都完全不記得，所幸挺過最難的第1關後，她的表現如倒吃甘蔗，4強關鍵戰役她在最後1分鐘內連拿10分，順利摘下奧運門票。

當大夥人一起登上體壇聖殿，迎來的卻是沉重的打擊，前兩個出賽隊友，包括亞運金牌得主蘇柏亞與2017世錦賽銀牌好手黃鈺仁，雙雙在首輪止步，在低迷氣氛下，羅嘉翎反倒逆勢踢出驚奇，一路過關斬將闖進4強。

雖然羅嘉翎在4強賽不敵美國選手左羅蒂奇（Anastasija Zolotic），未能如願闖進壓軸金牌戰，不過銅牌戰她再次展現「強心臟」本色，第3回合她以3比4落後尼日選手耶索夫（Tekiath Ben Yessouf），最後1分10秒內靠著兩次成功的上端攻擊，加上對手被扣分，連拿7分逆轉摘銅。

還是個大女孩的羅嘉翎賽後臉上掛著大大微笑，她透露，賽前沒有預期能夠拿下獎牌，能夠摘下這面銅牌，對她來說有一些些意外。

4強賽落敗、沒能挺進金牌戰，羅嘉翎承認，心情上的確有些波動，但已習得冷靜技能的她，很快調適好心情，就如同教練吩咐她的：「忘記前一場比賽，因為眼前的比賽更重要。」