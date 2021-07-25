羅嘉翎踢回東奧銅牌 蔡英文：今晚「+0」振奮了全台灣

我國19歲跆拳道選手羅嘉翎稍早在東京奧運57公斤級銅牌戰踢下尼日的「非錦賽冠軍」耶索夫（Tekiath Ben Yessouf），為中華隊踢回東奧銅牌。蔡英文總統在臉書上祝賀，她表示，今晚的「+0」振奮了全台灣。

蔡總統表示，東京傳回來捷報，恭喜羅嘉翎選手勇奪跆拳道女子57公斤級銅牌。19歲的羅嘉翎，第一次登上奧運大舞台，就展現出無畏的氣魄，成功踢下獎牌。英雄出少年，真的很棒，大大恭喜。

副總統賴清德今天早上也在臉書上介紹羅嘉翎，他表示，19歲的羅嘉翎是台灣跆拳道史上，第一位在世界青少年跆拳道錦標賽二連霸的選手，也是挑戰女子57公斤級最年輕的選手。羅嘉翎出身跆拳道世家，父親是跆拳道教練，哥哥羅堉誠也是跆拳道選手，每天訓練結束，羅嘉翎總會抽出時間和家人視訊，家人可以說是支持嘉翎最大的力量。