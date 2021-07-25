快訊

東奧跆拳道／羅嘉翎哭半年熬出銅牌 羅爸：女兒差點放棄

東奧跆拳道／羅嘉翎奪銅牌燦笑喊意外 一聽有獎金500萬瞪大雙眼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅嘉翎踢回東奧銅牌 蔡英文：今晚「+0」振奮了全台灣

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
我國19歲跆拳道女將羅嘉翎（右）今天在東京奧運女子57公斤級銅牌戰勝出，為中華代表團再添一面銅牌。特派記者余承翰／東京攝影
我國19歲跆拳道女將羅嘉翎（右）今天在東京奧運女子57公斤級銅牌戰勝出，為中華代表團再添一面銅牌。特派記者余承翰／東京攝影

我國19歲跆拳道選手羅嘉翎稍早在東京奧運57公斤級銅牌戰踢下尼日的「非錦賽冠軍」耶索夫（Tekiath Ben Yessouf），為中華隊踢回東奧銅牌。蔡英文總統在臉書上祝賀，她表示，今晚的「+0」振奮了全台灣。

蔡總統表示，東京傳回來捷報，恭喜羅嘉翎選手勇奪跆拳道女子57公斤級銅牌。19歲的羅嘉翎，第一次登上奧運大舞台，就展現出無畏的氣魄，成功踢下獎牌。英雄出少年，真的很棒，大大恭喜。

副總統賴清德今天早上也在臉書上介紹羅嘉翎，他表示，19歲的羅嘉翎是台灣跆拳道史上，第一位在世界青少年跆拳道錦標賽二連霸的選手，也是挑戰女子57公斤級最年輕的選手。羅嘉翎出身跆拳道世家，父親是跆拳道教練，哥哥羅堉誠也是跆拳道選手，每天訓練結束，羅嘉翎總會抽出時間和家人視訊，家人可以說是支持嘉翎最大的力量。

東奧中華隊 2020東京奧運 羅嘉翎

延伸閱讀

影／自家市民羅嘉翎奧運舞台發光 侯友宜親致電道賀

圖／感動！19歲我國美少女羅嘉翎 奪牌興奮不忘揮舞會旗

跆拳道／羅嘉翎銅牌戰對手出爐 將碰非錦賽金牌

跆拳道／4強賽惜敗18歲對手 羅嘉翎晚上拚銅牌

相關新聞

跆拳道／逆襲力克非洲冠軍！羅嘉翎踢回銅牌

我國19歲跆拳道女將羅嘉翎，奧運初體驗就站上頒獎台，她今天在東京奧運女子57公斤級銅牌戰踢下尼日的非錦賽冠軍耶索夫（Te...

跆拳道／19歲奪奧運銅牌 羅嘉翎燦笑喊意外

19歲的羅嘉翎是中華跆拳道隊4名東京奧運國手中最年輕的成員，奧運初體驗就演出驚奇，今天在女子57公斤級首戰就踢下世錦賽金...

圖輯／感動！19歲我國美少女羅嘉翎 奪牌興奮不忘揮舞會旗

我國19歲跆拳道女將羅嘉翎，奧運初體驗就站上頒獎台，她今天在東京奧運女子57公斤級銅牌戰踢下尼日的非錦賽冠軍耶索夫（Tekiath Ben Yessouf），為中華代表團帶回東奧銅牌。賽後興奮揚起會旗

跆拳道／把獎牌拿回來！羅嘉翎換教練闖4強

中華跆拳道隊最年輕的小將羅嘉翎，成為東京奧運大驚奇，她早上先在「黃金得分」力退南韓對手南韓李雅凜，下午8強賽再以18：7...

羅嘉翎哭半年熬出來的銅牌 羅爸：女兒差點放棄跆拳道

我國跆拳道好手羅嘉翎今天在奧運女子57公斤級雖4強賽不敵美國，但銅牌賽順利擊敗尼日對手摘銅，回憶女兒跆拳道之路，羅爸爸透...

羅嘉翎踢回東奧銅牌 蔡英文：今晚「+0」振奮了全台灣

我國19歲跆拳道選手羅嘉翎稍早在東京奧運57公斤級銅牌戰踢下尼日的「非錦賽冠軍」耶索夫（Tekiath Ben Yess...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。