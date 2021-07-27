謝鋒：中國外交界的又一匹「戰狼」

有媒體和輿論紛紛以「戰狼」形容中國外交界展露鋒芒的這位新星。關注謝鋒的背景，可以得知這位1964年出生的江蘇江都人曾就讀於中國人民大學的外交學院。外交官生涯從1986年出任中華人民共和國外交部西歐司科員、隨員開始，經過中國駐馬耳他共和國、美國、印度尼西亞使領館的職業積累，於2017年到2021年期間被中國外交部委任為駐香港特別行政區特派員公署特派員，從2021年2月開始擔任外交部副部長職務。分管政策規劃、美大和拉美地區事務以及翻譯工作。

「戰狼」香港露鋒芒

在高升副部長之前，謝鋒就已經在香港展露過「戰狼」的鋒芒。2019年11月，美國國會參議院通過了香港人權與民主法案後，謝鋒鮮有的以中國外交部駐港代表的身份，召見美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith），嚴厲表達不滿情緒。他批評美國有關政客「逆時代潮流而動，為撈取個人政治資本，假人權、民主、自由之名，行混淆是非、顛倒黑白之實，支持黑衣暴徒違法行凶」。

謝鋒當時表示：「任何外來威脅、施壓都嚇不倒、壓不垮包括香港同胞在內的14億中國人民，任何力量都不能阻擋中華民族偉大復興的進程，奉勸美方不要打錯算盤……中國在過去困難時期都從未彎過腰，現在更不會屈服於任何外來壓力」。

這類強硬的表態，讓中國官媒也找到了中美博弈中的新語態。新華社當時在謝鋒做出上述表態後幾日，發表了題為「任何威脅都嚇不倒中國人民」的評論文章，稱「任何外來威脅、施壓都嚇不倒、壓不垮包括香港同胞在內的14億中國人民，任何力量都不能阻擋中華民族偉大復興的進程。我們奉勸美方不要打錯了算盤」，幾乎原封不動的套用謝鋒的表態。

中美外交新「戰狼語錄」

如今，謝鋒又為中美外交增添了新的「戰狼語錄」，7月26日，他與美國常務副國務卿薛曼會談時的強硬表態包括：「美方沒有資格在中方面前指手畫腳談民主人權……美方應該首先解決好自己的人權問題。從歷史看，對土著居民搞種族滅絕；從現實看，消極抗疫造成62萬美國人死亡；從世界看，長期窮兵黷武，用謊言挑起戰爭，給世界帶來深重災難。美國憑什麼以全球民主人權代言人自居？」

當然，謝鋒此論對美強硬表態中，除了「壞事做絕，還想好處佔盡」這樣的說法，還包括謝鋒對美國提出對華「競爭、合作、對抗」政策路線的表態。謝鋒表示，這樣的「三分法」，就是「遏制打壓中國的『障眼法』。對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱。」

牆內戰狼牆內紅

從中國社交媒體上允許發表的言論來看，謝鋒這樣的表態深得人心。在「鳳凰網」相關報道的評論區內，有網友把「壞事做絕，好事佔盡」評為「經典名句」，稱「一句話把美帝自私自利的醜惡嘴臉暴露的淋漓盡致。」評論區內，對謝鋒的好評無數。名為「恍如來音」的用戶表示：「美方既要壞事做絕，又要好處佔盡。這要讓全世界都聽到。」

縱觀德語和英語主流媒體對「謝舍會」的報道，謝鋒「壞事做絕，好事佔盡」的說法除了被像《環球時報》這樣的官方媒體英文版用「do bad things and get good results」這樣並不十分準確的翻譯體現之外，並沒有得到太大的關注度。英文和德文媒體關注的主要集中在謝鋒有關：「中美關系陷入僵局，根本原因在於美國一些人把中國當作『假想敵』」，並且「妖魔化中國」的表態。

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