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美中會談不歡而散 專家各有觀察

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

美中似乎仍在互相試探對方的階段。美國副國務卿薛曼近日訪中，但雙方因為對新疆、台海等議題沒有共識，鬧得非常不愉快。對此，蘇紫雲教授受訪時認為，雙方針對事務性議題仍需要溝通。前大使趙麟則分析，美中各有所圖，雙方官員的試探性質較重。

美國副國務卿薛曼26日結束訪問中國的行程，但在天津訪問時，討論的過程充滿火藥味。薛曼在會見王毅時，幾乎提到了所有大陸不想談的議題，包括新冠病毒溯源、台海議題、新疆與香港問題，而大陸副外長謝鋒也對美方的「錯誤言行」，表達強烈不滿。

美中互相試探

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，美中上次在阿拉斯加是部長級的會談，不過這次是工作層級的會談，代表還是有互動的必要。他分析，美中關係雖處於低點，美國駐中大使也尚未指派，但後續拜登也要跟習近平在10月的G20會面，因此還是會有官員互訪，並持續為之後更高層級的官員互訪進行鋪陳，不必在意工作層級的歧見。

他分析，美國近來在貿易問題、金融議題上，對中國的限制愈來愈多，加上對東海與南海也開始針對中國的擴張進行軍事評估，美國也要與中國協商核武問題，因此雙方還是會有交流，甚至還可能打算設立「文字訊息式」的交流熱線，畢竟雙方都不想大規模衝突，透過文字傳訊會比語音電話精準。

美國尚未定調

不過趙麟指出，美國與中國各有來自國內的隱憂：美國國會在移民、紓困與基礎建設計畫仍有很大的分歧，加上將迎來2022年期中選舉，因此美、中的外交互動還是在各說各話的情況，甚至中國一度還不想碰面，但由於中國的民族主義情緒需要安撫，他認為中國官方後來改變心意，藉此放話以安撫國內情緒。

他甚至不認為拜登與習近平在10月間G20碰面會有什麼實質的進展，應該還是各自表述立場，但為了彼此不要從競爭變成衝突，雙方還是會有持續對話，不會讓關係走到絕路。

趙麟預測，要等到美國期中選舉過後，美國才會對中國推出明確的戰略方針，在這之前雖然會有交流，但表面上還是以互相放話居多。

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薛曼 美中關係

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