羽球／戴資穎決賽後臉書貼文136萬個讚 全球運動員之最

2020東京奧運落幕，臉書（Facebook）今天公布過去2週賽事期間全球運動員社群排行榜，羽球世界球后戴資穎在女單決賽後的貼文共獲得超過136萬個讚，高居榜首。

奪下全球第2名的臉書貼文來自羽球選手王齊麟，他獲得羽球男雙金牌賽後的貼文共獲得超過104萬個讚。

在臉書全球運動員增加粉絲最多的排行榜中，戴資穎再度躍居第一，東奧期間共獲得超過50萬個新增追蹤數，成為臉書全球獲得最多新粉絲的運動員。王齊麟新增36萬個新粉絲，位居全球第2。

在臉書旗下影像社群平台Instagram全球互動數最多的運動員排行榜中，戴資穎以472萬個互動次數躍居全球第9名。

臉書數據顯示，東奧期間獲得最多Instagram新追蹤的台灣運動員依序為戴資穎、楊勇緯、王齊麟、林昀儒、李洋，分別新增約61.4萬、44.1萬、30.5萬、29.6萬、27.1萬個新粉絲。

以年齡來看，過去2週在臉書上討論的台灣人，最瘋運動的年齡層為35至44歲，約占29%；其次為25至34歲族群。若以性別來看，在台灣超過57%的臉書相關討論由女性發起。

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