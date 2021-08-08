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體操／李智凱摘銀 母親：等他回家團聚

中央社 / 宜蘭8日電
李智凱。 路透社
李智凱。 路透社

台灣「鞍馬王子」李智凱1日在東京奧運鞍馬項目摘下銀牌，3日返國入住防疫旅館隔離，母親楊素秋今天說，李智凱日前曾與家人視訊關心父親身體狀況，家人也在等他回宜蘭團聚。

楊素秋表示，李智凱正在台北的防疫旅館隔離，他應該很想趕快回宜蘭與家人團聚。李智凱的父親李源泉因小中風6月底手術已逐漸恢復，他曾在2天前與家人視訊，關心父親身體狀況，但因為比較忙未能聊太多。

楊素秋說，李智凱當時因在國家運動訓練中心集訓，無法前來探望父親，從李父小中風後，父子倆還未能見面，至今已有3個多月未碰面，難免會想爸媽，希望李智凱結束隔離後趕快回家，「我正在等他回家」。

李智凱返家仍須自主健康管理，至於自主健康管理結束後，家人是否有安排慶祝活動？楊素秋表示，李智凱如果有空回家，可能也是待在家裡休息，要看李智凱的行程，不曉得是否會安排慶祝活動，因為他接下來可能還有比賽，或許也無法休息太久。

李智凱1日在東京奧運體操鞍馬項目出賽，全家人在宜蘭老家收看轉播，得知李智凱摘下銀牌時，家人全都站起來高聲歡呼，父母當場激動落淚，李源泉說，這面獎牌是李智凱辛苦訓練19年得來，是最好的父親節禮物。

東奧中華隊 2020東京奧運

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