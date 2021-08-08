體操／「謝謝始終沒有放棄我」 李智凱發文感謝教練陪伴19年
本屆東京奧運中華代表團創下佳績，其中李智凱在鞍馬項目以15.400高分奪銀，為我國進帳史上首面體操獎牌。昨天（7日）他也於臉書發文表達對教練林育信的感謝，「謝謝自始至終都沒有放棄過我，帶著我完成小時候的夢想。」
李智凱1日在東京奧運體操個人單項決賽的鞍馬中，以招牌湯瑪士迴旋完成難度分6.7的動作，最後完美落地，下場時與林育信相擁，畫面賺人熱淚。昨天他在臉書發文並放上與教練的合照：「雖然我不是你教的選手裡最聰明的一個，我也不是脾氣最好的那一個，謝謝自始至終都沒有放棄過我，帶著我完成小時候的夢想。」
李智凱也寫道林育信陪伴他19年，相處時間甚至比家人還長：「這些年的努力在這次終於被世界看見了，這面獎牌，沒有教練就沒有我。」文末他也勵志地寫下：「這份榮耀帶給我們更大的勇氣，讓更多的運動員去追尋屬於自己的夢想。」並感性hashtag「誰能有這麼多個19年」。
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