羽球／戴資穎談東奧印象最深刻比賽 謝謝自己很努力

奪下東京奧運羽球女單銀牌的戴資穎今天發文吐心聲，她談到印象最深的比賽是8強對泰國名將拉差諾，她也說：「我要謝謝我自己，才可以再次用球拍寫下羽球的歷史新紀錄。」

戴資穎前2次參加奧運，都在16強止步，這次以球后身分出征東京奧運，改寫個人紀錄，闖進女單金牌戰，但面對世界排名第2的中國名將陳雨菲，戴資穎以18比21、21比19、18比21惜敗，以銀牌作收。

戴資穎今天發文表示，「從2012第1次奧運開始，到了2021我參加了3次奧運。第3次奧運還相隔了5年，中間碰到疫情改變了我一直飛來飛去參加比賽的生活。也讓我在這忙碌的比賽期間裡，有一些喘息的空間」。

戴資穎指出，到了今年27歲，在出發奧運前希望自己可以不要受傷，健康地出賽，更希望自己可以突破以往的成績。談到印象最深刻的比賽，她說：「8強那天，輸了第1局之後，第2局到了中後段11分之後還是處於落後的狀態，想著難道我的第3次奧運就要這麼結束了嗎？怎麼可以！」

因此戴資穎說：「我用盡全力的希望自己可以把分數追回來，而我做到了。但也在心裡想著，如果我努力到這裡還是輸了，我也盡力了。最後我拿到了銀牌，雖然很不甘心，但我盡了全力。我想謝謝我所有最強大的後盾，謝謝你們用各種方式支持著我。」

戴資穎點名感謝母球隊合作金庫、中華羽球協會、中華奧會、體育署、駐日代表處等，還有提供贊助的各家廠商。她也說：「謝謝我的2名教練，謝謝我最優秀的防護員，也謝謝我的體能訓練師，謝謝你們從黃金計畫開始之後就一直陪著我練習、出國，從來沒有抱怨過，更在疫情那段期間，不能外出時，選擇留在中心陪我做最後的衝刺。」

戴資穎感謝守在電視機前的觀眾，她坦言，「追蹤人數爆增的我，很不習慣受到這麼多的關注。」她也說：「最後我要謝謝我自己，謝謝自己的努力，才可以再次用球拍寫下羽球的歷史新紀錄。戴資穎，妳真的很棒！」