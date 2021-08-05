體操／「銀牌比想像中重」 李智凱笑稱戴著睡會落枕

台灣「鞍馬王子」於東京奧運斬獲我國史上第一面體操項目銀牌，昨日他於防疫旅館進行開箱直播，並向粉絲透露當時的奪牌心聲，他表示這是第一次在國際舞台展現6.7難度的動作，「很感動，覺得一切都值得了。」

李智凱昨晚於IG直播，接受粉絲提問，有網友問道：「練習遇到瓶頸時怎麼過去的？」他打趣回答：「我常對自己開玩笑，遇到瓶頸，那算什麼？還有瓶身跟瓶蓋呢！」並表示「其實就是盡力而為，相信自己，把最好的一面展現出來。」

台灣「鞍馬王子」李智凱於東京奧運斬獲我國史上第一面體操項目銀牌，昨日他於防疫旅館進行開箱直播，並向粉絲透露當時的奪牌心聲。 美聯社

大會公佈成績時李智凱眼匡泛淚，有網友問道成績揭曉時的心聲，他表示：「講到這個我就有點難過，這套6.7難度的動作是我第一次在大會上成功展現，其實當下很感動。」其實在去年3月就做好充足準備，但在一些賽事卻以失敗收場，曾讓他非常沮喪。

李智凱坦言看到分數時心情有點複雜，「想說盡力就好，我把重點放在自己身上，希望可以把水準展現出來，看到第一名的分數也沒想太多，不過看到成績出來確實有點難過。」、「但換個角度想又覺得非常開心，我們完成了奧運，感覺一切都值得了！」

此外李智凱也在直播中秀出銀牌，他表示「這獎牌真的超重！我也很意外，沒想到真的是很有份量」；接著有網友提問會不會戴著睡覺，他直接回應不可能，笑稱「隔天起床可能會落枕，需要找防護員治療」。