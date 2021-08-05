與姊姊戴靖潔同框 麥當勞推出戴資穎首支紀實片感動萬人

羽球球后戴資穎昨（4）日IG發全黑的限時動態，更回覆網友批評失誤太多導致失金牌的發文，表示「站在場上的不是你，覺得我失誤太多，可以不要看我打球，謝謝！」，雖隨即刪動態仍引起網友關心。

不過戴資穎稍早分享穿著黑色禮服與姊姊手比愛心的合照，造型十分亮麗，還有與姊姊戴靖潔一起拍的麥當勞紀實影片廣告《在你身邊為你加油，這樣的滋味，真好》，戴資穎與姊姊的感情相當好，也常在社群po與姊姊相關的貼文。

影片開始有戴姊姊找小戴對決，比賽繩梯、折返跑以及羽球，姊姊透露小時候與小戴都打羽毛球，雖然從小差距很大，小戴一開始就非常厲害，手足間難免被比較，但她自己也曾打到羽球的甲組（排名賽須打到一定成績才能晉升甲組），不過在她放棄羽球後，她就決定好好支持小戴、為她加油做她的後盾，影片最後還有姊姊獻唱，聲音十分清亮動聽。

片中還可以看到小戴每天繁重的訓練量，小戴也吐露心聲「大家會一直說，喔這是天才型的選手，但是走到現在，我覺得每一個我看見在跟我對打的都是天才型的，所以要看大家怎麼去加強技術上的東西，是需要靠一直不斷不斷的練習」。

影片在YouTube已破33萬人次觀看，戴姊姊也在IG感性發文，表示這次的廣告讓她跟小戴有了前所未有很深的對話，「講完後我們好像又更貼近也更了解彼此，重點是導演超會引導我們的情緒，一度我真的快要落淚，因為話都說到心坎裡了；母表示她跟父一起看完，都落淚了，那你們呢？」