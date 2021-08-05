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體操／帶李智凱圓夢 阿信教練當年無緣奧運全因「跳機事件」

聯合新聞網 / 綜合報導
「鞍馬王子」李智凱（左）與教練林育信（右）帶著奧運銀牌風光返台。 記者季相儒／攝影
「鞍馬王子」李智凱（左）與教練林育信（右）帶著奧運銀牌風光返台。 記者季相儒／攝影

「鞍馬王子」李智凱二度參加奧運，雖未能擊敗完成連霸的英國選手惠特洛克（Max Whitlock），僅以些微之差屈居銀牌，但這面得來不易的獎牌仍是台灣體操史上的重大突破，也填補了李智凱教練林育信20多年前的遺憾。

林育信的導演弟弟林育賢，曾以哥哥與體操為題材，執導過「翻滾三部曲」，其中電影《翻滾吧！阿信》演的就是林育信成為體操國手的故事。由阿嬤帶大、小時候只會說台語的林育信，上小學時因當時校園內「禁台語」不敢開口說話，差點被判定為智能不足，後來因熱愛歌仔戲的翻跟斗動作加入公正國小體操隊，才找到自己的一片天。

國中畢業後林育信因爸爸過世，被迫接手家中水果行，失去體操的他一度誤入歧途，好在後來重回正軌，加入羅東高商體操隊，還拿下區運跳馬金牌，獲得保送大學的資格，並且數度當選國手。然而在他選手生涯正值高峰之際，卻遭遇了重大轉折。

在1993年世錦賽為台灣拿下首面獎牌的張峰治，是當時體操界明星選手，也是林育信的競爭對手。1994年他們一同赴澳洲參加世錦賽時，張峰治在返國前不見蹤影，釀成當年震撼體壇的「跳機事件」，體操隊因而遭政府禁賽。直到1995年終於能出國參加第一屆泛太平洋運動會，體操隊也拿下包括團體銀牌在內等多面獎牌。

然而林育信一吐怨氣之後卻收到兵單，連續兩年無法參加國手選拔，讓他在選手黃金時期錯過征戰亞運、奧運的機會。這樣的遺憾，也是他決定在30歲回到母校公正國小訓練體操隊的主因，而帶著自己的子弟兵參加亞奧運，就是他的夢想。

在《翻滾吧！男孩》紀錄片中跟隊友笑喊要一起參加奧運的李智凱，16年後與帶了他20年的恩師一起在東京讓夢想成真。李智凱「完美落地」後兩人相擁的一幕，也大大感動了國人。

奧運結束後，林育信將暫時卸下總教練職務，為台灣打造出體操新頁的他也在臉書喊話，「我相信我的任務也只是完成一半，下一個階段一年後亞運會，三年後的奧運會，台灣體操才是最佳時機」，並期待巴黎奧運能再度以團體成隊出賽。

李智凱（右）在東奧鞍馬個人賽完成高難度「湯瑪斯迴旋」後，與教練林育信（左）相擁慶祝。 特派記者余承翰／東京攝影
李智凱（右）在東奧鞍馬個人賽完成高難度「湯瑪斯迴旋」後，與教練林育信（左）相擁慶祝。 特派記者余承翰／東京攝影

東奧中華隊 2020東京奧運 李智凱 林育信

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