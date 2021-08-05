羽球／被批失誤太多導致銀牌 戴資穎IG回應說重話

東京奧運為我國奪下一銀牌的世界羽球球后戴資穎昨（4日）下午返國，全程未受訪離開機場。今天凌晨戴資穎回應一篇網友質疑她在場上頻頻NG失誤導致未能奪金牌，罕見說重話：「站在場上的不是你」。

戴資穎返國後在機場未接受訪問，和粉絲打完招呼過後便離開機場，當下她透過IG限時動態發了一篇畫面全黑的限時動態，似是代表沉默，引發網友關心。

之後一位網友在IG動態標記戴資穎，指出這次奧運讓人遺憾，賽前被看好奪金牌的體操選手李智凱與「世界羽球球后」戴資穎，最後都拿下銀牌，並表示戴資穎失誤太多，打過多界外球且心急如焚導致表現NG僅拿下銀牌。該網友也提到賽後印度羽球一姐辛度發揮朋友愛鼓勵戴資穎令人感動，最後表示人沒有100%完美，都是從挫折和失敗加上時間的歷練，漸漸倒吃甘蔗。

戴資穎則轉發該則動態，寫下「站在場上的不是你，覺得我失誤太多，可以不要看我打球，謝謝！」、「還有沒有什麼叫做看好奪金，這兩面牌都是突破！」不過稍後戴資穎刪除了這則動態，保留了畫面全黑的限動。