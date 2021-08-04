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戴資穎摘銀！世界羽球聯盟「烙台語」恭賀球后 網友超驚奇

聯合新聞網 / 綜合報導
戴資穎獲得東奧羽球女單銀牌。特派記者余承翰／東京攝影
戴資穎獲得東奧羽球女單銀牌。特派記者余承翰／東京攝影

台灣「世界球后」戴資穎1日決戰東奧羽球女單金牌，和世界排名第二的大陸好手陳雨菲上演頂尖對決，即使為兩人羽球生涯第19次交手，戴資穎仍以些微失誤，最終以比數1:2惜敗對手，無緣奪金。不過戴資穎摘銀的消息仍然振奮著全台灣人民的心，網友們當晚不僅紛紛湧入社群為戴資穎加油打氣，就連世界羽球聯盟也現身留言區，讓許多球迷們超驚喜。

戴資穎在賽後沉澱了一天後，2日在Instagram上發文，寫下三度踏上奧運殿堂的感想。對於無法站上最高的頒獎台上，她坦言「總有那麼點遺憾」，不過也正因不完美存在著，才有動力追求更好的結果，同時也分享「印度球后」辛度賽後將戴資穎擁入懷中的小故事，讓許多網友們為之動容。

貼文更吸引許多網紅、藝人留言替戴資穎加油打氣。其中，全球羽球最高管理機構「世界羽球聯盟」官方帳號，則是以流利台語「哩是世界第一等」，祝賀戴資穎奪銀好成績，讓不少網友們超驚訝，不少網友也特地前來朝聖表示「哇...野生世界羽聯」、「小編我愛你」、「太棒了」、「小編是台灣人嗎？講話好道地喔！」、「太厲害了吧！竟然會講台語」、「一起唱！哩系世界第一等！」。

全球羽球最高管理機構「世界羽球聯盟」以流利台語「哩是世界第一等」，祝賀戴資穎奪銀好成績。圖／翻攝自戴資穎Instagram @tai_tzuying
全球羽球最高管理機構「世界羽球聯盟」以流利台語「哩是世界第一等」，祝賀戴資穎奪銀好成績。圖／翻攝自戴資穎Instagram @tai_tzuying

東奧中華隊 2020東京奧運

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