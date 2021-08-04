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直播／戴資穎、麟洋配返台 4架幻象戰機伴飛迎國手

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東奧羽球隊返台！王齊麟大讚機艙「服務好」 戴資穎開心秀登機禮物

聯合新聞網 / 綜合報導
王齊麟PO出在機艙內部與隊友的合照。 圖／翻攝自「王齊麟/Wang Chi Lin」臉書粉專
王齊麟PO出在機艙內部與隊友的合照。 圖／翻攝自「王齊麟/Wang Chi Lin」臉書粉專

中華隊在東京奧運表現亮眼，代表團選手陸續回國，而羽球團隊也在今（4日）下午搭機返台。其中，王齊麟拍照曝光華航機艙內部，對服務讚賞有加；而球后戴資穎出發前在IG上傳限時動態，開心秀出自己收到的蠟筆小新禮物。

羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋奪下東奧男子雙打金牌，今天下午王齊麟在臉書粉專PO了四張照片，開心表示「準備回家嘍」。除了在機艙內部的自拍照和與隊友的合照，也有空服員署名送上的華航口罩。此外，王齊麟不忘分享下午兩點指揮中心記者會畫面，大讚「部長今天的口罩有點可愛」、「跟上Taiwan in的潮流」。最後王齊麟寫道「謝謝中華航空公司提供我們這麼好的服務」、「我們台灣見嘍」。

與此同時，在羽球女單奪得銀牌的戴資穎，也在登機前上傳IG限時動態，秀出自己收到的蠟筆小新手提包。針對羽球團隊今午離日返台，駐日代表謝長廷也在臉書粉專發文表示，雖然有消息指出政府將派4架幻象2000戰機升空歡迎，但選手們反而顯得很低調，「似乎怕引起爭議」。另外，面對前來機場歡送的台灣人們，選手們大多親切地簽名和拍照，絲毫沒有擺出傲氣或架子。

戴資穎在登機前上傳IG限時動態，秀出自己收到的蠟筆小新手提包。 圖／翻攝自戴資穎IG限時動態
戴資穎在登機前上傳IG限時動態，秀出自己收到的蠟筆小新手提包。 圖／翻攝自戴資穎IG限時動態

東奧中華隊 2020東京奧運 王齊麟 李洋 戴資穎

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